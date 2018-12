Le temps des Fêtes comporte son lot de traditions. Parmi celles-ci, le vin chaud épicé, souvent consommé lors d'une visite au marché de Noël, demeure incontournable. Avec ses parfums qui enivrent et sa chaleur qui réconforte, le vin chaud apporte une touche de magie qu'on prend plaisir à partager avec famille et amis. Tour d'horizon de la boisson conviviale par excellence.

Les origines

Le vin agrémenté d'épices ne date pas d'hier. À l'époque de l'Empire romain, on préparait le conditum paradoxum, un vin rehaussé de miel, de poivre, de laurier et de dattes. Consommée lors des banquets, cette boisson facilitait la digestion. L'ajout d'épices permettait au vin - en plus de lui procurer des vertus gustatives et digestives - de se conserver plus longtemps. L'expansion de l'Empire romain popularisera le vin épicé, dont la consommation se répandra dans toute l'Europe.

Dans le monde

C'est vers la fin du 19e siècle que le vin chaud s'associe tranquillement à la période hivernale, principalement autour des marchés de Noël dans l'Europe du Nord et de l'Est. En Allemagne et en Autriche, on vous servira du Glühwein, alors que dans les pays scandinaves comme la Suède, cette boisson s'appelle glögg (gløgg au Danemark, glögi en Finlande). Chaque pays propose sa propre recette, mais la base demeure toujours la même : du vin, des épices, des agrumes et un agent sucrant.

La qualité du vin

Bien qu'on mélange le vin aux épices, une des erreurs les plus courantes est de prendre un vin de mauvaise qualité. Il ne faut pas s'y méprendre : les épices, le sucre et les agrumes ne viendront pas masquer ou améliorer le goût d'une piquette ou d'un vin bouchonné. L'inverse serait également regrettable : un grand cru ne devrait pas non plus servir à la préparation du vin chaud. On opte donc simplement pour un vin qu'on aime, à prix doux.

Quel cépage choisir?

En règle générale, on évite les vins trop tanniques ou corsés, comme les malbecs ou les cabernets sauvignons. Les syrahs, merlots, gamays, pinots noirs ou grenaches sont de bons cépages qui se marieront bien aux épices.

Le saviez-vous? Le vin chaud peut aussi être préparé avec du blanc, une coutume très répandue en Alsace, où celui-ci représente 95 % de la production totale. Les rieslings, pinots gris et pinots blanc donneront de très bons résultats.

La préparation

D'une simplicité désarmante, la préparation du vin chaud consiste à mettre tous les ingrédients dans une casserole et à faire frémir (et non bouillir) quelques minutes, en remuant pour dissoudre le sucre. On peut servir sur-le-champ. Mais tout comme pour la sangria en période estivale, il est préférable de s'y prendre d'avance. En effet, les saveurs s'amplifient quand les ingrédients infusent plus longuement. On réserve notre préparation au réfrigérateur (elle se conserve quelques jours) et on réchauffe simplement au moment de servir.

Vin chaud rouge, pour 4 à 6 personnes

1 bouteille (750 ml) de vin rouge

75 ml (1/3 tasse) de miel (ou plus, au goût)

9 rondelles d'orange

2 zestes de citron

8 bâtons de cannelle

2 clous de girofle

2 anis étoilés

Préparation

Verser le vin dans une casserole. Ajouter le miel, 3 rondelles d'orange, le zeste de citron, 2 bâtons de cannelle, les clous de girofle et l'anis étoilé. Porter à ébullition puis réduire à feu doux. Laisser frémir pendant 15 minutes. Retirer du feu et passer au tamis. Décorer d'un bâton de cannelle et d'une rondelle d'orange.

