De la cour d'école jusqu'à l'âge adulte, certaines croyances sur les yeux durent et perdurent. Quels sont les véritables dangers de lire dans le noir ? De regarder la télé de trop près ? De croiser les yeux trop longtemps ? Voici des explications détaillées sur quelques-uns des mythes les plus populaires.

Il est vrai que les carottes contiennent de la vitamine A, qui contribue notamment au bon fonctionnement du système immunitaire et à la santé oculaire. Il en faut cependant très peu pour atteindre la quantité recommandée par jour : une seule carotte suffit, tout comme un seul poivron rouge ou une tasse d'épinards. L'excédent de vitamine provenant des aliments est ensuite éliminé naturellement.

2. Lire dans le noir peut endommager les yeux.

Un éclairage insuffisant peut rendre la lecture plus difficile et causer de la fatigue oculaire ou des maux de tête, mais pas de dommages permanents aux yeux. Pour des conditions de lecture idéales, on devrait projeter la lumière directement sur la page.