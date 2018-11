Destination touristique méconnue, le Yukon offre le meilleur aux amateurs de plein air et de grands espaces. Randonnée, camping sauvage, observation des aurores boréales ou safari photo pour observer la flore et la faune, le territoire né de la ruée vers l'or du Klondike est une véritable pépite.

Les parcs nationaux

À 160 km à l'ouest de Whitehorse, le parc national de Kluane constitue un arrêt incontournable (et gratuit!). Cette aire protégée abrite les plus vastes champs de glace hors des régions polaires. On y trouve pas moins de 17 des 20 plus hauts sommets du Canada, dont le mont Logan, la plus haute montagne du pays, qu'on peut survoler en hélicoptère.

Immense, le parc de 22 000 km2 offre une pléiade d'activités de plein air, la randonnée en tête, et des paysages à couper le souffle. Il y a des sentiers pour tous les marcheurs, de longueurs et de niveaux de difficulté divers, dans les différentes parties du parc. La petite ville de Haines Junction, située au carrefour de deux routes principales, constitue un bon point de chute pour visiter la région.

Le Yukon possède aussi quatre parcs territoriaux dont Tombstone, le plus connu, qu'on surnomme la Patagonie du Nord en raison de sa formation rocheuse.

En savoir plus sur le parc national de Kluane

La chasse aux aurores boréales

La saison des aurores boréales s'étend de la mi-août à la mi-avril. Pour observer ce phénomène naturel qui attire des hordes de touristes au Yukon, il faut une nuit sans nuages... et un peu de chance.

Les aurores boréales sont visibles tard dans la nuit, dans les lieux éloignés de la pollution lumineuse. Une dizaine d'entreprises offrent des excursions avec guides-accompagnateurs en petits groupes depuis Whitehorse.

Après avoir roulé une vingtaine de kilomètres en dehors de la ville, on se retrouve au milieu de la forêt pour admirer le ciel en attendant d'immortaliser les reflets dansants colorés avec son appareil photo posé sur un trépied. Feu de joie, campement-yourte où se réchauffer, guimauves et boissons chaudes font habituellement partie de l'expérience. Pour les mordus, plusieurs auberges offrent également des nuitées dans des endroits qui sont bien situés pour l'observation des aurores boréales.

Divertissement à Whitehorse

Sur les quelque 40 000 habitants du Yukon, 30 000 se concentrent dans la capitale, où l'on compte de nombreux bars, cafés, musées et restaurants, dont quelques-uns servant des spécialités.

Outre les plats de bistro typiques, la cuisine yukonnaise met en valeur les poissons et les viandes de gibier. C'est frais, simple et les portions sont généreuses. Parmi les incontournables : Dirty Northern, Burnt Toast Café, Klondike Rib & Salmon.

La ville compte aussi quelques microbrasseries dont la popularité ne se limite pas au territoire. La Yukon Brewing brasse neuf bières, dont la lager Chilkoot, légère et rafraîchissante, et dont le nom évoque la piste qui relie l'Alaska et le Yukon, ainsi que la Midnight Sun, une délicieuse stout à l'expresso.

Et ce qui est sympa dans les bars comme dans les restaurants, à Whitehorse, c'est que l'atmosphère est conviviale; on peut y aller en tenue de ville comme en habit de chasse ou de motoneige.

Découvrez la Yukon Brewing

La faune et la flore

La rencontre d'animaux sauvages ou la découverte de plantes rares sont souvent les moments forts d'un voyage au Yukon. On peut facilement apercevoir les animaux emblématiques du pays en marchant ou en circulant en voiture, particulièrement si on se promène tôt le matin ou en soirée, même tout près de la ville. Grizzlis, renards, coyotes, wapitis, mouflons, il suffit d'être attentif et d'avoir ses jumelles à portée de main.

Pour des photos plus rapprochées, rendez-vous à la Réserve faunique du Yukon, située à seulement 25 minutes du centre-ville de Whitehorse, afin d'observer 10 espèces vivant dans de vastes habitats naturels.

Juste à côté, les sources d'eaux chaudes naturelles des bassins Takhini constituent une pause détente agréable, tout comme le Bean North Coffee Roasting Company Limited, un excellent café bio installé en plein bois et où l'on peut casser la croûte.

Visitez le site de la Réserve faunique du Yukon

Yukon : infos utiles

À couper le souffle, la route panoramique qui mène de Vancouver à Whitehorse se prête particulièrement bien à une expédition en voiture ou en véhicule récréatif. Si les 2 500 kilomètres vous effraient, Air Canada offre une liaison aérienne journalière depuis Vancouver, à l'année. À cela s'ajoutent quatre vols West Jet Montréal-Whitehorse par semaine pendant la saison estivale, avec escale à Calgary.

Il y a trois heures de décalage entre le Yukon et le Québec.

Certaines entreprises de tourisme organisent des excursions de plein air intéressantes pour les personnes non motorisées, mais sachez que la location de voiture est quasi incontournable pour la liberté qu'elle procure dans cette région.

Après un circuit au Yukon, il est possible de poursuivre son voyage vers l'Alaska. La ville de Skagway, par exemple, est à deux heures de route de Whitehorse.

Pour les souvenirs, la boutique The Collective Good offre t-shirts de designers et autres créations locales sympathiques et colorées. Vous pouvez aussi rapporter du nord des bijoux en or, des minerais, des huiles essentielles et des thés boréaux.

Le Yukon offre différents types d'hébergement, incluant de beaux sites de camping. On y trouve de nombreux motels au charme vieillot, mais les prix sont plus élevés qu'au Québec.

Le climat est sec, avec de longs hivers froids et de courts étés chauds.

Les bonnes adresses

1. Le pub Dirty Northern

2. Le petit bistro Burnt Toast Café

3. Le restaurant Klondike Rib & Salmon

4. Les sources d'eaux chaudes naturelles Takhini

5. La café Bean North

6. La boutique de souvenirs The Collective Good