Le paradis sur terre existe, et on l'a trouvé. Nichée sur l'île du Cap-Breton dans une petite communauté côtière de la Nouvelle-Écosse, cette résidence secondaire a tout pour faire rêver : une architecture moderne et audacieuse, une saisissante abondance de lumière, et en prime, l'océan comme voisin immédiat. Que demander de plus?

Havre de paix familial

Reliée au reste de la Nouvelle-Écosse par une digue et un pont qui enjambe le canal de Canso, l'île du Cap-Breton fait partie de ces endroits avec lesquels on tombe instantanément en amour. En 2016, un couple de Toronto, subjugué par la beauté du paysage, achète une longue et étroite parcelle de terrain juchée sur une falaise spectaculaire à Inverness, un petit village touristique réputé pour ses dunes, ses plages et ses terrains de golf de classe mondiale. Il souhaite y construire une résidence secondaire pour se rassembler en famille. Il fait appel à l'architecte Omar Gandhi, dont le travail novateur a été plusieurs fois récompensé.

Aux premières loges de l'océan

Pour mettre en valeur le paysage majestueux de l'endroit, la maison est entièrement pensée en fonction de la forme allongée du terrain. Elle possède un long couloir s'ouvrant sur une série d'espaces ouverts ou fermés d'où on a une vue imprenable sur les falaises et l'océan. Son toit plat en appentis, qui semble littéralement flotter au-dessus d'elle, atténue l'intensité des rayons du soleil.

Avec sa fenestration du plancher au plafond, la façade du côté privé s'ouvre entièrement sur l'océan Atlantique. - Omar Gandhi

La vaste terrasse extérieure, où les plus beaux couchers de soleil s'offrent en spectacle, sert de prolongement à la cuisine. Au loin, on peut aussi admirer le fameux terrain de golf Cabot Cliffs découpé par les falaises.

1700 pieds carrés de pure beauté

Longeant la route de campagne d'un côté et les falaises de l'autre, la maison est dotée d'un couloir central recouvert d'un immense panneau de bois en continu qui se poursuit avec fluidité jusqu'à l'entrée extérieure de la maison. Les trois prismes rectangulaires identiques délimitent les chambres à coucher et la salle de bain. De l'extérieur, ils permettent de créer un contraste visuel étonnant avec le cadre noir des fenêtres et le fini bétonné de la demeure.

On aime!

Au-dessus de la cuisine, une portion du toit s'élève comme un magnétocassette pour offrir encore plus de luminosité. - Omar Gandhi

À l'autre extrémité, la cuisine s'ouvre sur une vaste aire de vie commune au design minimaliste et fonctionnel. Avec ses 18 pieds de longueur, l'îlot possède une grande table intégrée invitant à la convivialité. Tandis que les dalles de plancher surdimensionnées en béton lissé et les accents métalliques noirs apportent une touche industrielle à l'espace, les armoires en lattes de chêne massif créent une ambiance enveloppante. On y resterait des heures...