En août dernier, nous avons raconté la touchante histoire de Véronique Lettre, cette femme qui a complètement changé de rythme à la suite de deux diagnostics de cancer. « Je n'attends plus à demain. Une journée contient 86 400 secondes et je veux les vivre, toutes, sans compromis », témoigne-t-elle.

Vous avez été nombreux à être touchés par cette histoire, et plusieurs d'entre vous nous ont envoyé un gentil mot à l'intention de Véronique. En voici quelques-uns.

« Quel courage que celui de cette battante. Bravo! Vous êtes si inspirante. Changer de rythme dans notre monde effréné et laisser de côté le jugement de l'entourage demandent énormément de détermination. Merci de faire partager votre histoire, qui résonnera auprès de plusieurs personnes combattant un cancer ou toute autre maladie grave. »

- Marlène Côté, Carignan

« La lecture de votre cheminement de vie est tellement inspirante. Merci! »

- Sophie Gingras, Montréal

« Bonjour Véronique! Quelle résilience! Je suis sans mots. Merci d'avoir raconté votre histoire. Merci de vivre pleinement ces 86 400 secondes par jour... C'est un fait, il faut lâcher prise et vivre le moment présent. Merci. Tout simplement. Bonne continuité... La vie trouve toujours son chemin. »

- Caroline Laurence, Blainville

« J'admire ton courage et ta force de caractère. C'est vrai que l'argent n'est pas tout dans la vie et tu l'as compris. Tu es heureuse et je te souhaite encore de merveilleuses années de bonheur avec celui qui t'aime et qui respecte ta décision. Sois heureuse. »

- Solange Lamontagne

« Son histoire est pleine de réalisme... et porte à réfléchir... Merci! »

- Jocelyne Despins, Québec

« Tellement un beau cheminement que la vie t'a apporté... Maintenant, tu vis le moment présent, ici, maintenant, loin des tourbillons stressants. Tu as dû faire des choix pour toi et c'est pour le mieux... Je te souhaite le meilleur et de profiter de chaque seconde. »

- Sylvie Papineau, Trois-Rivières

