Objets, activités, lieux, produits...Tous les mois, découvrez ce qui est nouveau, intéressant, pratique ou beau. Ou tout ça à la fois. Des suggestions de l'équipe SUITE et de ses partenaires.

YOGA GIOIA | Namaste pour une bonne cause Aider les enfants malades en s'adonnant au yoga : jamais l'idée de créer l'utile n'aura été aussi pertinente... et inspirante. Prévu le 10 novembre au Château Viger, dans le Vieux-Montréal, l'événement Yoga GIOIA est organisé en collaboration avec Lolë et Yoga Sangha au profit de GIOIA, un organisme qui s'investit auprès des familles comptant un ou des enfants atteints d'une maladie orpheline. Chaque participation inclut notamment une session et un tapis de yoga, mais surtout, elle apportera joie et espoir à un enfant malade. Inscrivez-vous à l'événement

ENCIRCLED | Un vêtement, plusieurs tenues 100 % confort, 100 % style... et 100 % d'ici! Conçus à Toronto, les vêtements dessinés par Encircled vous permettent de changer de style sans avoir à vous procurer de nouveaux morceaux - comme c'est le cas avec ce vêtement multifonction de la collection Multiway, qui se transforme tour à tour en veste à manches semi-longues, en élégante robe, en écharpe... La philosophie de cette entreprise : réduire son empreinte écologique au maximum tout en préconisant des matériaux durables et écologiques. Découvrez tous les modèles (en anglais)

BED & COCKTAIL | À Montréal, on fait comme les Montréalais! Une auberge de jeunesse qui permet aux touristes de découvrir Montréal... exactement comme ses propres résidents. Voilà ce que suggère l'utile Bed & Cocktail, un lieu d'hébergement imaginé par l'équipe derrière les bars à cocktails La Distillerie. Avantageusement situé en plein coeur du Plateau-Mont-Royal, juste au-dessus d'un des bars de l'enseigne, l'endroit accueille des visiteurs de partout dans un environnement décontracté les amenant à faire connaissance entre eux et à profiter des cafés, des restos et des commerces environnants. Réservez votre séjour

HAMSTER | Lumière! Fabriqués à la main à Montréal, les luminaires de l'entreprise Hamster ajouteront une touche à la fois sobre et moderne à n'importe quel décor. Certains établissements reconnus pour leur design astucieux, comme les restaurants montréalais Hvor et Butterblume, ont d'ailleurs fait appel à ses services. L'atout principal de ces luminaires : ils sont tous fabriqués sur commande et peuvent être configurés sur mesure pour mieux s'arrimer aux goûts et aux besoins des consommateurs. Pratique, vous dites? Voyez des exemples inspirants

TUPPERWARE INTELLI-FRAIS | Sus au gaspillage des aliments Bien connue des Québécois, Tupperware innove grâce à Intelli-Frais, une technologie qui prolonge la durée de vie des aliments tout en conservant leur valeur nutritive. Le système de ventilation supérieur contrôle la circulation de l'air et l'humidité afin de prévenir le gaspillage des fruits, des légumes et des herbes. Faites simplement coulisser le trou d'aération pour le faire correspondre au tableau des aliments illustré. Offerts en différents formats, ces contenants vont au lave-vaisselle et ont une garantie à vie limitée. Futé! Voyez la gamme de contenants Intelli-Frais

TONIC | L'hydratation, c'est la clé Composée de beurre de karité, d'huile de coco et de lait d'avoine fait maison, la crème Venti conçue par Tonic ne contient ni parfum ni huile essentielle et hydrate en profondeur sans laisser la peau grasse. Un produit on ne peut plus approprié en ce changement de saison... L'entreprise québécoise privilégie les ingrédients biologiques de première qualité pour ses concoctions, qui sont testées sur les humains « et non sur nos amis les animaux », prend-elle soin de spécifier. Procurez-vous cette crème