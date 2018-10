On a tous, à l'occasion, l'impression d'avoir un agenda de ministre. C'est là où les services à domicile arrivent comme un cadeau du ciel. Qu'on ait envie de relaxer chez soi ou de simplement économiser du temps, on peut maintenant compter sur des professionnels qui se déplacent à notre place.

Soins de santé

Massothérapie, médecine familiale, soins infirmiers, ergothérapie, orthophonie... La Clinique GO est une véritable clinique de santé ambulante qui offre ses services partout dans la région du Grand Montréal. On aime son équipe multidisciplinaire qui peut soigner tous nos petits bobos sans qu'on ait à se déplacer. Idéal quand notre horaire est plus que rempli ou que le petit fait de la fièvre.

Visitez le site de Clinique GO

Yoga

Une séance de yoga personnalisée dans le confort de son foyer, c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est bien réel. De Chaudière-Appalaches aux Cantons-de-l'Est, l'entreprise Passion Yoga & cie se déplace chez vous ou à votre lieu de travail. De notre côté, on accueille cette dose de bien-être en déroulant le tapis rouge. Ou vert. Ou bleu.

Visitez le site de Passion Yoga & cie

Atelier de mixologie

Pour organiser un anniversaire à la maison sans se compliquer la vie, il suffit de faire appel à Monsieur Cocktail. Son équipe transformera l'îlot de cuisine en vrai bar à cocktails. Du cours d'introduction à l'atelier Mad Men, on peut choisir parmi une foule de thématiques festives. Mais avant de trinquer entre amis, il faut apprendre les rudiments de cet univers fascinant.

Visitez le site de Monsieur Cocktail

Réparation

Un vélo brisé? Un pare-brise fissuré? Surtout, on ne bouge pas. Des techniciens certifiés font le trajet du point A au point B pour nous. Chez Arseno Vélo, on a qu'à faire une simple réservation en ligne. L'entreprise dessert Montréal et la Rive-Sud. Quant au service mobile de Lebeau Vitres d'autos, il est offert partout au Québec, au même prix que les réparations en succursale.

Visitez le site d'Arseno Vélo

Visitez le site de Lebeau

Organisation familiale

Entre le boulot, la préparation des repas, les études et les cours de chant, qui a le temps de bien organiser la maison? Peu de gens, avouons-le. FLO Organisation arrive donc à la rescousse des familles. Ses consultations à domicile permettent de mettre en place les meilleures méthodes pour mettre de l'ordre dans la maison. Et dans nos idées.

Visitez le site de FLO Organisation

Coiffure

Pas le temps d'aller chez le coiffeur? Fini, les excuses. Chouette et pratique, le service Coiffure à domicile est offert partout au Québec et rassemble plus de 200 coiffeurs. Que ce soit pour une coupe, une mise en plis ou une coloration, la prise de rendez-vous en ligne se fait littéralement en criant ciseau.

Visitez le site de Coiffure à domicile