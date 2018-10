Qu'on voyage pour le plaisir ou par affaires, partir vers une nouvelle destination s'avère toujours une expérience formatrice. Il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin alors qu'un peu partout dans le monde, plusieurs écoles invitent les étrangers à découvrir leur culture... tout en apprenant quelque chose, que ce soit à cuisiner, à danser ou à plonger. Survol de quelques destinations où il fait bon s'instruire.

Savoureuse Thaïlande De passage à Bangkok? Un cours de cuisine thaïe s'impose! À la Bangkok Thai Cooking Academy, l'initiation d'une demi-journée commence au marché, question de se familiariser avec la grande variété de fruits, de légumes et d'épices du pays. Ensuite, on nous enseigne cinq recettes choisies parmi une longue liste de mets traditionnels, comme le pad thaï et le poulet au cari. Pour ceux qui ont le luxe du temps, l'académie offre une formation intensive d'une semaine sous la supervision d'un chef. Le participant apprend notamment les différentes techniques de cuisson, la confection des sauces et la sculpture de fruits. Consultez la liste des recettes

Agrandir Photo : Universal Resorts Maldives

Plonger dans le rêve Devant un documentaire du National Geographic sur la vie marine, on s'est tous déjà pris à vouloir explorer un jour les océans. Le centre Kuramathi, aux Maldives, se veut l'endroit idéal où réaliser son rêve. Situé sur le microscopique et paradisiaque atoll des Rashdoo, ce tout-inclus propose différents cours d'initiation à la plongée le long d'une barrière de corail où cohabitent tortues, raies et requins marteaux. À la fin de la journée, on regagne en bateau sa somptueuse villa avec piscine sur le bord de la mer, tout juste à temps pour le coucher de soleil. Admirez la beauté des îles Maldives

Agrandir Photo : Erzsebet Tamas

Romance à Buenos Aires En matière de sensualité, rien ne saurait déclasser l'indémodable tango. À Buenos Aires, cette danse apparue à la fin du XIXe siècle marque toujours le coeur des habitants. Pour preuve, on retrouve dans la capitale argentine plusieurs écoles qui perpétuent la tradition. On fait ses classes au Viruta Tango Club. L'endroit, qui réunit des professeurs de calibre international, se transforme le soir venu en salle de concert. Pour les adeptes, Alejandro Gée enseigne le milonguero, un style pratiqué autrefois dans les salons argentins. Le jeune maître offre les leçons et le gîte dans une ambiance intimiste. Réservez une première leçon de tango au Viruta Tango Club En savoir plus sur le milonguero d'Alejandro Gée

Hola España! Quoi de mieux qu'un séjour en Espagne pour parfaire ses connaissances dans la langue de Cervantes? À l'école Soleã, à Valence, on met les bouchées doubles pour faire vivre aux étudiants une expérience hors du commun. Sorties au musée, concerts de musique et promenades dans le centre historique ponctuent le programme intensif destiné aux étrangers. C'est également l'occasion de découvrir la troisième ville du pays, berceau de la paëlla, aussi riche en histoire qu'en plages dorées. On peut même séjourner chez une famille du quartier, afin de plonger totalement dans un univers hispanophone. Apprenez vos premiers mots en espagnol