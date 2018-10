On dit que la nature fait bien les choses. Voilà une bonne raison pour en prendre soin et l'intégrer à notre quotidien! Reconnues pour leurs nombreuses propriétés, les huiles essentielles issues des plantes peuvent contrer l'inflammation, lutter contre les virus, parfumer la maison et même agir sur le moral. Voici neuf huiles essentielles aussi utiles que polyvalentes.

POUR SOIGNER LES PETITS BOBOS

Menthe poivrée | Mentha × piperita

Alliée numéro un des lendemains de fête, l'huile essentielle de menthe poivrée est particulièrement efficace pour calmer les maux de tête. Grâce à son fort pouvoir antalgique, elle crée une sensation de froid qui apaise les tensions. Dès les premiers symptômes, on l'utilise en application locale. Il suffit d'en déposer une goutte sur les tempes et de masser doucement la région, en évitant tout contact avec les yeux.

Utile aussi pour :

favoriser la digestion

améliorer la concentration

aider à cicatriser une plaie

*****

Ravintsara | Cinnamomum camphora L.

Antidote aux bobos hivernaux , l'huile essentielle de Ravintsara possède d'impressionnantes propriétés antivirales, antibactériennes et décongestionnantes. Pour traiter les symptômes du rhume ou de la grippe, on en dépose quelques gouttes dans un bol d'eau chaude. Puis on inhale les vapeurs les yeux fermés, sous une serviette, pendant une dizaine de minutes. À répéter trois fois par jour.

Utile aussi pour :

traiter les tensions musculaires

contrer la déprime saisonnière

renforcer les défenses immunitaires

*****

Citron | Citrus limonum

Le citron est peut-être connu, mais il nous cache bien des secrets. Son huile essentielle contient du limonène, qui améliore la digestion des corps gras. Ses propriétés carminatives peuvent aussi lutter contre les ballonnements et réduire les gaz intestinaux. Pour faciliter la digestion, on la consomme par voie orale en en diluant une goutte dans un soupçon d'huile d'olive.

Utile aussi pour :

combattre l'anxiété

calmer le mal des transports

soulager la fatigue intellectuelle

**********

POUR ASSAINIR L'AIR

Romarin à cinéole | Rosmarinus officinalis L.

Aromate par excellence en cuisine, le romarin est également efficace pour éliminer les mauvaises odeurs persistantes dans la maison. Fongicide et antibactérienne, son huile essentielle s'utilise très bien dans un diffuseur. Son odeur vivifiante s'agence à merveille à celle du citron et de la bergamote.

Utile aussi pour :

lutter contre la fatigue chronique

dégager les bronches

revitaliser les cheveux

*****

Eucalyptus radié | Eucalyptus radiata

Grâce à ses vertus antiseptiques et antibactériennes, l'huile essentielle d'eucalyptus radié fait un pied de nez aux acariens. Pour la diffuser, on en dépose quelques gouttes sur un petit carré de tissu, puis on laisse l'aspirateur avaler le morceau imbibé. Une odeur purifiante et revigorante se dispersera alors dans la maison.

Utile aussi pour :

soulager la toux grasse

éloigner les insectes

combattre les points noirs

*****

Arbre à thé | Melaleuca alternifolia

L'huile essentielle d'arbre à thé est un incontournable en aromathérapie. Elle contient de nombreux monoterpénols, qui neutralisent les germes. Cuisine, salle de bain, chambre à coucher : elle peut être utile partout. Cette huile essentielle est particulièrement efficace pour désinfecter les vêtements. Au moment de faire la lessive, on en ajoute simplement une dizaine de gouttes dans la machine à laver.

Utile aussi pour :

traiter l'acné

accélérer la cicatrisation

éliminer les poux

**********

POUR FAVORISER LE BIEN-ÊTRE

Lavande fine | Lavandula angustifolia

C'est sans doute la plus thérapeutique des huiles essentielles. Particulièrement appréciée pour ses vertus apaisantes, l'huile essentielle de lavande fine agit contre les troubles nerveux. Pour calmer un épisode de stress, on en dépose quelques gouttes dans le creux des poignets, puis on les porte à la hauteur du nez. On peut aussi en appliquer directement sur la taie d'oreiller en cas d'insomnie.

Utile aussi pour :

apaiser les douleurs menstruelles

désinfecter une plaie

éloigner les poux

*****

Camomille romaine | Chamaemelum nobile

Associée à la relaxation, la camomille romaine est très efficace en cas de stress, de surmenage, d'irritabilité ou de choc émotionnel. Son huile essentielle est l'une des rares à pouvoir être utilisée sur les enfants. Pour concocter une huile à massage minute relaxante, on mélange quelques gouttes d'huile essentielle de camomille romaine à de l'huile végétale. Namaste!

Utile aussi pour :

soulager les symptômes liés à la ménopause

calmer les agitations nocturnes

agir contre les inflammations cutanées

*****

Bergamote | Citrus aurantium ssp. Bergamia

L'huile essentielle de bergamote contribue à réguler l'humeur, à diminuer la pression sanguine et à apaiser les tensions. Son secret? Le linalol, un agent anticancéreux qui présente des propriétés anxiolytiques et antispasmodiques. À utiliser en diffusion ou par inhalation.

Utile aussi pour :

stimuler l'appétit

lutter contre les angines

raffermir les tissus de la peau

**********

Conseil

Pour profiter pleinement des bienfaits des huiles essentielles, on choisit des produits purs à 100 % et issus d'une culture sans pesticides.