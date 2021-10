Ça fait des mois qu'on en rêve! Enfin le temps de sortir le vélo et de s'y remettre tout doucement... ou en grand. Que l'on soit novice ou expert, voici des suggestions de parcours et de régions pour pédaler partout sur les routes du Québec...

Charlevoix

Bonjour, paysages à couper le souffle! Dans Charlevoix, les cyclistes ont le plaisir de rouler dans un décor enchanteur. Mais c'est surtout pour les dénivelés qu'on s'y rend. Les amateurs de prouesses physiques trouveront en effet leur compte dans des dénivelés dépassant souvent les 10 %. Envie de relever le défi? Rendez-vous à la - très bien nommée - côte de la Misère dans le secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive aux Éboulements (aussi appelée côte à Godin). La montée peut, en théorie, sembler accessible (juste 2,2 km, pfff facile!). Mais en pratique, avec 13 % de pente moyenne qui atteignent 25 % à quelques reprises, ce court parcours pourrait bien sembler le plus long de votre vie.

De Brossard à Granby, en passant par Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly; circuit de la Rive-Sud

Montérégie

Caractérisée par de vastes vallées et une série de collines alignées, la Montérégie offre un important réseau comportant 600 km de pistes cyclables, 300 km de bandes cyclables et près de 100 km de chaussées désignées. De Brossard à Granby, en passant par Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly, on peut facilement partir pour quelques jours ou encore, opter pour un parcours plus court réalisable en une journée. Connaissez-vous le circuit de la Rive-Sud? C'est une boucle de 56 km entre Brossard et Saint-Basile-le-Grand. Le point de départ est le quartier DIX30, où l'on peut garer sa voiture sans problème.

La Pocatière, Rimouski, Rivière-du-Loup, Kamouraska ou Trois-Pistoles; Circuit des églantiers, le Petit Témis

Bas-Saint-Laurent

Rouler dans la magnifique région du Bas-Saint-Laurent, c'est longer le fleuve, admirer sa beauté et savourer le grand air. La Pocatière, Rimouski, Rivière-du-Loup, Kamouraska ou Trois-Pistoles, toutes ces destinations valent le détour! Avec sa route verte et ses hébergements certifiés « Bienvenue cyclistes », la région du Bas-Saint-Laurent est une destination de choix pour les mordus de vélo! Nos circuits préférés? Celui des Églantiers, qui commence au coeur du village de Kamouraska, et le Petit Témis, qui emprunte le tracé d'une ancienne voie ferrée... loin des voitures!

Piste cyclable; le marché Atwater



Montréal

Avec plus de 730 km de voies cyclables, il est agréable de pédaler à Montréal. Les pistes cyclables du canal de Lachine sont les plus anciennes de Montréal et parmi les plus achalandées au Canada. En partant du marché Atwater, on peut longer le canal, puis les berges du Saint-Laurent jusqu'au parc J.-Albert-Gariépy à Verdun. On s'y arrête pour un pique-nique, question de faire le plein d'énergie avant le retour. Au total, c'est une quarantaine de kilomètres, parfait pour s'aérer l'esprit et voyager dans sa propre ville.

Véloroute des bleuets



Saguenay-Lac-Saint-Jean

Connaissez-vous la Véloroute des Bleuets? Il s'agit d'un magnifique parcours de 256 km qui fait le tour du lac Saint-Jean. Que l'on soit débutant, intermédiaire ou expert, ce circuit offre une foule de possibilités. On peut choisir de tout pédaler en quelques jours ou de transformer l'expérience en une longue semaine de vacances. Outre le lac, les cyclistes découvriront également la beauté des villes, des villages et d'une communauté montagnaise (Mashteuiatsh)... tous bien ancrés autour d'un de nos plus célèbres plans d'eau.

