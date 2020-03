Réunion du CIO demain, le scepticisme grandit sur le maintien des Jeux de Tokyo

(Lausanne) Alors que le scepticisme grandit au Japon sur le maintien des Jeux olympiques de Tokyo, le Comité international olympique ne dévie pas de sa route et réunit mardi sa Commission exécutive pour, officiellement, « préparer un échange d’information » avec les fédérations internationales et les sportifs de plus en plus inquiets.