Boxe — Dopage

Tammara Thibeault a reçu sa médaille d’argent des Jeux Panams

(Montréal) Les parcours de l’ex-haltérophile Christine Girard et de la boxeuse Tammara Thibeault se ressemblent jusqu’à un certain point. Elles ont chacune accompli un exploit dans un évènement sportif international, et ont chacune été « volée » par une adversaire dopée.