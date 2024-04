(Londres) La première raquette mondiale Iga Swiatek et la Pologne se sont qualifiées pour les Finales de la Coupe Billie Jean King, samedi, en vertu d’une victoire de 6-4 et 6-3 contre la Suissesse Céline Naef.

Associated Press

Ce gain a permis à la Pologne de se donner une avance insurmontable de 3-0 dans cet affrontement au meilleur de cinq matchs.

Swiatek, championne des Internationaux de France et des États-Unis, a également remporté le premier match de cet affrontement la veille, à Bienne en Suisse.

Le Japon, l’Australie et la Slovaquie ont également obtenu leur billet pour les Finales, qui auront lieu en novembre à Séville, en Espagne.

Le Japon a porté le pointage à 3-0 contre le Kazakhstan sans que la quadruple championne en Grand Chelem Naomi Osaka ait besoin de disputer une deuxième rencontre.

Nao Hibino a en effet vaincu la Kazakhe Yulia Putintseva 6-4, 3-6 et 7-6 (7). La veille, Osaka l’avait défaite pour aider les Japonaises à prendre les devants 2-0.

La Slovaquie s’est pour sa part qualifiée en vertu d’une victoire de 6-2 et 6-0 de la jeune joueuse de 16 ans Renata Jamrichova contre la Slovène Veronika Erjavec, sur un court intérieur de Bratislava. Ce gain a placé la Slovaquie devant à 3-0.

L’Australie a pris la même avance contre le Mexique à Brisbane. Taylah Preston l’a emporté 6-1 et 6-1 contre Marcela Zacarias.

Les huit nations qui gagneront en qualifications rejoindront les championnes en titre canadiennes, les finalistes italiennes en 2023, l’Espagne à titre de pays hôte et la République tchèque au sein d’un contingent de 12 pays lors des Finales.

Avant le début des activités, samedi, le Royaume-Uni et la France étaient au coude à coude, à 1-1, et les Américaines avaient l’avantage 2-0 contre la Belgique. L’Ukraine et l’Allemagne étaient devant 2-0 contre la Roumanie et le Brésil, respectivement.