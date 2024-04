(Charleston) La championne du tournoi de Miami, Danielle Collins, a gagné un 12e match consécutif et a décroché son billet pour la finale du tournoi de Charleston en battant Maria Sakkari 6-3, 6-3, samedi.

Associated Press

Collins tentera de remporter un deuxième titre de suite.

En finale dimanche, elle jouera contre la quatrième tête de série Daria Kasatkina, qui a vaincu la favorite Jessica Pegula en trois manches.

« Une autre bonne semaine de tennis, a déclaré Collins, qui a annoncé que cette saison sera sa dernière. J’aime venir ici et me battre. C’est pour ça que je joue et c’est ce que je fais en ce moment. »

La troisième manche entre Pegula et Kasatkina a nécessité un bris d’égalité. Kasatkina a gagné six des huit derniers points de celui-ci, pour filer avec une victoire de 6-4, 4-6, 7-6 (5).

« Être en finale vous donne toujours quelque chose de spécial pour de l’énergie supplémentaire », a mentionné Kasatkina, qui a disputé trois matchs de trois manches cette semaine.

La victoire de Collins n’était pas aussi dramatique. L’Américaine a pris les devants 3-0 en première manche, et lorsque Sakkari a ramené le score à égalité, elle a de nouveau gagné trois jeux de suite pour s’emparer de la manche, 6-3.

Sakkari a commis sa sixième double faute de la partie pour confirmer la victoire de son adversaire.

Collins a remporté 24 de ses 25 dernières manches.

Il s’agirait de la troisième fois que Kasatkina, championne à Charleston en 2017, jouera pour un titre cette saison.