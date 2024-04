(Bogota) Les Canadiennes Marina Stakusic et Rebecca Marino ont perdu leur match respectif de première ronde au tournoi de Bogota, mardi.

La Presse Canadienne

Marino, 156e au monde, s’est inclinée 6-0, 6-3 contre la favorite du tournoi et 42e raquette mondiale, Marie Bouzkova.

De son côté, Stakusic (206e) a perdu 6-4, 6-2 contre la Colombienne Camila Osorio.

Bouzkova a remporté le match en une heure 16 minutes. Elle a frappé deux as et commis deux doubles fautes. Marino a réussi un as et a commis sept doubles fautes.

Osorio est la 85e raquette du tennis féminin. Elle a eu l’avantage 8-5 pour les bris.

Il y a eu 17 doubles fautes dans le match, dont neuf commises par Stakusic.