« J’adore encore la compétition et ce sport, mais ça devient de plus en plus difficile en vieillissant de me mesurer à de jeunes joueurs tout en gardant mon corps frais et dispos », a déclaré Andy Murray.

(Dubaï, Émirats arabes unis) Andy Murray a laissé entendre qu’il ne reste « que quelques mois » à sa carrière après être venu de l’arrière pour battre l’Ontarien Denis Shapovalov 4-6, 7-6 (5) et 6-3, lundi, au tournoi de tennis masculin de Dubaï.

Associated Press

« J’adore encore la compétition et ce sport, mais ça devient de plus en plus difficile en vieillissant de me mesurer à de jeunes joueurs tout en gardant mon corps frais et dispos, a déclaré le vétéran âgé de 36 ans en entretien d’après match lundi. Il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je vais tout donner ce qu’il me reste au cours des prochains mois. »

Murray, qui a remporté trois titres du Grand Chelem en carrière et qui a été opéré plusieurs fois à une hanche, a déjà songé à la retraite auparavant. Sa victoire contre Shapovalov, sa 500e sur le ciment en carrière sur le circuit de l’ATP, n’était que sa deuxième cette année.

Après avoir perdu en deux manches contre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry au premier tour des Internationaux d’Australie le mois dernier, Murray avait déclaré que c’était possiblement la dernière fois qu’il participait au premier tournoi majeur de la campagne.

Murray a porté sa fiche en carrière à 18-5 à Dubaï, où il a triomphé en 2017. Il affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre les Français Ugo Humbert et Gaël Monfils.

Les seuls autres tennismen qui ont signé 500 victoires en carrière sur le ciment sont Roger Federer (783), Novak Djokovic (700), Andre Agassi (592) et Rafael Nadal (518).

« Le ciment a toujours été ma surface de prédilection et 500, c’est un gros chiffre, donc je suis fier de ça, a admis le Britannique. Ils sont rares les joueurs qui ont atteint ce plateau, donc je suis heureux d’avoir pu atteindre le plateau des 500 avant de me retirer. »