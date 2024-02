La Québécoise Leylah Annie Fernandez a jeté l’éponge en raison d’une blessure à l’épaule gauche alors que le pointage était de 6-7 (7) et 4-0 contre l’Allemande Tatjana Maria, mardi, au premier tour du tournoi de San Diego.

La Presse Canadienne

La Lavalloise âgée de 21 ans, qui fut finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2021, n’a donc pu atteindre le deuxième tour à San Diego pour une troisième année consécutive.

Fernandez, huitième tête de série et 32e raquette au monde, n’a remporté que quatre des 13 échanges qu’elle a amorcés avec les balles en main en deuxième manche.

Elle avait pourtant commencé le match en remportant quatre jeux d’affilée. Elle a notamment réussi un bris au troisième jeu, qui a nécessité 24 échanges.

Fernandez a par ailleurs effacé une balle de manche lors du bris d’égalité avant de remporter le set à la suite d’un service de son adversaire.

Il s’agissait d’une deuxième victoire pour Maria (47e) en autant de duels entre les deux femmes. L’Européenne avait gagné 6-3 et 6-2 l’an dernier, à Cleveland.

D’autre part, la Croate Donna Vekic et l’Ukrainienne Dayana Yastremska ont poursuivi leur route.

Vekic, qui fut finaliste à San Diego en 2022, a disposé de la favorite locale Katherine Hui 7-5, 6-2, à son premier match en carrière sur le circuit de la WTA. Hui est la championne junior en titre des Internationaux des États-Unis.

Pour sa part, Yastremska, qui a participé aux demi-finales des Internationaux d’Australie pour la première fois de sa carrière le mois dernier, a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout de l’Américaine Caroline Dolehide, 6-4, 5-7 et 6-1. La joueuse âgée de 23 ans menait par une manche et un bris lorsque son adversaire a retrouvé son aplomb et poussé le match à la limite. Yastremska a fait fi de neuf doubles fautes dans ce duel qui s’est poursuivi pendant deux heures et huit minutes.

Enfin, la Tchèque Katerina Siniakova, qui a remporté le titre de double à San Diego l’an dernier en compagnie de sa compatriote Barbora Krejcikova, a défait la Japonaise Mai Hontama 6-3, 6-1. L’Australienne Taylah Preston a quant à elle évincé la Polonaise Magdalena Frech 6-4, 4-6 et 6-1.

Marino battue à Austin

PHOTO TRACEY NEARMY, ARCHICVES REUTERS La Canadienne Rebecca Marino

La Canadienne Rebecca Marino a pour sa part été battue 6-2 et 6-4 par Sachia Vickery lors de son match de premier tour à l’Omnium ATX à Austin, au Texas.

La Britanno-Colombienne a dominé 8-1 pour les as, mais l’Américaine a eu l’avantage 5-2 pour les bris.

Marino est 147e à la WTA, Vickery 134e.