PHOTO KAMRAN JEBREILI, ASSOCIATED PRESS

(Dubaï) Puissante, agressive, précise : la N.1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, a montré toute l’étendue de son talent face à l’Ukrainienne Elina Svitolina, qu’elle a battue mercredi 6-1, 6-4 en 1 h 26 min pour se qualifier en quarts de finale du WTA 1000 de Dubaï.

Agence France-Presse

Swiatek, titrée dimanche dernier à Doha, a signé face à la 20e joueuse mondiale sa septième victoire d’affilée, sans perdre la moindre manche.

La Polonaise a remporté quatre des cinq derniers tournois qu’elle a disputés, et n’a perdu qu’un de ses 26 derniers matchs, en trois manches en huitièmes de finale des Internationaux d’Australie.

Difficile donc d’imaginer que la Chinoise Zheng Qinwen (7e mondiale) ou Anastasia Potapova (35e), opposées dans le dernier huitième de finale mercredi, puisse être capables d’enrayer la machine Swiatek.

Après avoir expédié la première manche en 28 minutes, la N.1 mondiale a dû se livrer un peu plus dans la seconde, deux fois plus longue, mais sans jamais se sentir menacée et en commettant un minimum de fautes directes.

L’Américaine Coco Gauff, N.3 mondiale, a dû, elle, serrer un peu plus les dents que Swiatek pour venir à bout de la Tchèque Karolina Pliskova (36e), 2-6, 6-4, 6-3.

En quarts de finale, la lauréate des derniers Internationaux des États-Unis sera opposée à la Russe Anna Kalinskaya (40e), qui a surpris la Lettonne Jelena Ostapenko (9e) en deux manches, 6-4, 7-5.

Gauff bousculée, mais toujours en vie

PHOTO AMR ALFIKY, REUTERS Coco Gauff

Une semaine après son élimination surprise dès son entrée à Doha, Gauff a bien cru s’avancer vers une nouvelle désillusion : elle est totalement passée à côté de la première manche, lors duquel elle a cumulé huit doubles fautes et remporté seulement 21 % de ses secondes balles, cédant son service à trois reprises.

Elle est toutefois parvenue à se ressaisir dans la deuxième manche, prenant à son tour le service de son adversaire à trois reprises. Si la jeune Américaine (19 ans) a été brisée deux fois, elle n’a, dans un saisissant contraste, commis aucune double faute, l’emportant 6-4.

La manche décisive est longtemps restée indécise, mais la demi-finaliste des Internationaux d’Australie en janvier a fait la différence en prenant à nouveau le service de Pliskova juste avant de parvenir à conclure sur sa mise en jeu, en un peu moins de deux heures.

Outre Kalinskaya, une autre joueuse est parvenue dans ces huitièmes à éliminer une tête de série : l’Italienne Jasmine Paolini (26e), qui a largement battu la Grecque Maria Sakkari (N.8) 6-4, 6-2.

En quart, l’Italienne de 28 ans défiera la tête de série N.4, la Kazakhe Elena Rybakina, qui a éprouvé d’énormes difficultés contre la Polonaise Magdalena Frech, qu’elle n’a battue qu’après trois manches serrées 7-6 (7/5), 3-6, 6-4.