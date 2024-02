PHOTO HUSSEIN SAYED, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Dubaï) Leylah Annie Fernandez a disposé de l’Américaine Bernarda Pera 6-3, 6-2 au premier tour du tournoi de tennis féminin de Dubaï, lundi matin.

La Presse Canadienne

Fernandez, qui pointe au 33e rang mondial, a pris la mesure de Pera, 83e, au bout d’une heure et 19 minutes de jeu sur le ciment dubaïote. La Québécoise âgée de 21 ans présente maintenant une fiche de 2-0 en carrière contre l’Américaine, après l’avoir vaincue au tournoi de Washington l’an dernier.

Elle affrontera au deuxième tour l’Italienne Jasmine Paolini, 57e raquette mondiale.

Fernandez n’a jamais vraiment été inquiétée par Pera. Même si elle a été limitée à quatre as et qu’elle a commis quatre doubles fautes, soit une de moins que son adversaire, Fernandez est parvenue à tirer son épingle du jeu.

La finaliste des Internationaux des États-Unis en 2021 a notamment remporté 62,5 % des points au service, contre à peine 45,6 % pour sa rivale. Elle a également dominé son adversaire avec 54,5 % des points en retour de service, alors que Pera était limitée à 37,5 % des points dans les mêmes circonstances.

De plus, la Canadienne a été plus opportuniste que Pera dans les moments cruciaux de la rencontre ; elle a converti cinq de ses huit balles de bris, alors que l’Américaine a été limitée à deux bris en sept occasions.

Par ailleurs, la Lavalloise et sa partenaire de jeu géorgienne Oksana Kalashnikova ont baissé pavillon 6-4, 3-6 et 11-9 devant l’Américaine Sofia Kenin et sa coéquipière russe Mirra Andreeva en lever de rideau du tournoi de double féminin.