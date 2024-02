(Dubaï) Leylah Annie Fernandez a été évincée du tournoi de tennis féminin de Dubaï aux Émirats arabes unis, mardi, en subissant un revers en deux manches, 3-6 et 4-6, aux mains de l’Italienne Jasmine Paolini, 57e raquette mondiale au classement de la WTA.

La Presse Canadienne

La Québécoise âgée de 21 ans, qui pointe au 33e rang mondial, a éprouvé du mal aux balles de bris d’égalité. Son pourcentage de points gagnés au premier service a aussi été inférieur à celui de son adversaire âgée de 28 ans.

Jasmine Paolini affrontera dans un match de huitièmes de finale Maria Sakkari, de la Grèce, qui est la huitième tête de série du tournoi.

Plus tôt cette semaine, Fernandez et sa partenaire de jeu Oksana Kalashnikova, de la Géorgie, ont baissé pavillon devant l’Américaine Sofia Kenin et sa coéquipière russe Mirra Andreeva en lever de rideau du tournoi de double féminin.

D’autre part, Aryna Sabalenka a encaissé sa première défaite depuis sa conquête du titre aux Internationaux d’Australie. Celle-ci s’est produite aux dépens d’une vieille rivale.

PHOTO KAMRAN JEBREILI, ASSOCIATED PRESS Aryna Sabalenka

Sabalenka, la deuxième joueuse mondiale, a laissé filer une avance d’une manche et de 2-0 pour éventuellement s’incliner 6-7 (5), 6-3 et 6-0 devant la Croate Donna Vekic au deuxième tour.

Leur rivalité remonte à huit ans, et Vekic dominait la joueuse de la Biélorussie à l’époque. Sabalenka a cependant renversé la tendance il y a un an, après avoir disposé de Vekic en quarts de finale des Internationaux d’Australie, en route vers la conquête de son premier titre du Grand Chelem en carrière.

Selon Vekic, Sabalenka a remporté « le plus grand match » de leur duel en carrière mardi, mais il ne faut pas négliger non plus ses six victoires en huit affrontements.

Sabalenka menait 5-3 avant de sceller l’issue de la première manche au bris d’égalité. La joueuse de la Biélorussie, qui vient de prendre une pause de trois semaines après son triomphe en Australie, a ensuite pris les commandes 2-0 et n’était qu’à un point de passer à 3-0.

« J’étais déjà sur la plage », a admis Vekic, avant qu’un revers coupé gagnant ne prive Sabalenka du point, mettant la table pour la remontée de la Croate.

Vekic a alors adopté une approche plus agressive et amélioré la précision de ses coups, s’adjugeant au passage les trois jeux suivants. Elle a ensuite brisé sa rivale pour porter le pointage à 5-3, puis servi pour la manche après près de deux heures de jeu.

Sabalenka, qui a dû négocier son premier match en trois manches cette année, a paru irritée par la tournure des évènements, et elle a eu recours à maintes reprises à sa deuxième balle de service. Sabalenka s’est retrouvée en déficit 0-3 en troisième manche après avoir commis sa sixième double faute du match, et elle en a commis deux autres par la suite, creusant l’écart à 0-5.

Quelques minutes plus tard, Vekic remportait un neuvième jeu d’affilée pour s’adjuger une première victoire contre une joueuse du top-2 mondial depuis 2019.

D’autre part, la championne de Wimbledon et septième tête de série, Marketa Vondrousova, a disposé de Peyton Stearns 6-1, 5-7 et 6-2 pour la troisième fois en huit mois.