PHOTO ARMANDO PAIVA, ASSOCIATED PRESS

(Rio de Janeiro) L’Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial, qui a abandonné au 1er tour du tournoi sur terre battue de Rio mardi soir, a déclaré sur son compte Instagram que sa blessure ne le tiendrait éloigné des courts que pendant « quelques jours » et ne compromettait pas sa présence au tournoi d’Indian Wells début mars.

Agence France-Presse

« Je viens de passer une IRM […] Le diagnostic est une entorse latérale de niveau 2 qui va me tenir à l’écart pendant quelques jours ! Rendez-vous à Las Vegas et Indian Wells ! » écrit sur son compte Instagram le jeune champion âgé de 20 ans, qui compte défendre son titre à Indian Wells (3-17 mars) et honorer son invitation pour un match-exhibition à Las Vegas contre son compatriote Rafael Nadal le 3 mars.

Au 1er tour du tournoi de Rio contre le Brésilien Thiago Monteiro, Alcaraz a demandé un temps mort médical alors que le score était de 1-0 pour son adversaire, et s’est fait bander la cheville droite.

Après avoir repris le jeu et remporté son service pour égaliser à 1-1, il a pris la décision d’abandonner.

Alcaraz commence péniblement l’année 2024. Avant sa blessure, il a été éliminé en quart de finale de l’Open d’Australie au mois de janvier, puis en demi-finale du tournoi sur terre de Buenos Aires, dont il était tenant du titre, la semaine dernière.