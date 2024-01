(Montréal) Même s’il n’avait que deux ans, Alexis Galarneau a exprimé clairement son mécontentement lorsque sa mère a sorti du garage un vélo avec des petites roues sur le côté.

Daniel Rainbird La Presse Canadienne

Si ses frères faisaient du vélo à deux roues, pourquoi pas lui aussi ?

« Il a été insulté. Il disait vraiment “non, non, non", a raconté sa mère, Chantal. Il voulait toujours être aussi bon que ses frères. »

Ses frères Max-Olivier et Félix avaient 10 et 8 ans, mais Chantal a fini par céder aux exigences de son plus jeune.

« J’ai enlevé les roues et après deux ou trois essais, il était capable de rouler avec juste deux roues, a t-elle dit. Je me suis dite, “mon Dieu, c’est un record Guinness”. »

Vingt-deux ans plus tard, Galarneau est quatrième chez les Canadiens à l’ATP — 211e au total — et membre de l’équipe gagnante de la Coupe Davis en 2022.

Le Lavallois de 24 ans espère aider son pays à reprendre le titre après avoir perdu contre la Finlande en quarts de finale en 2023.

Il sera sur le terrain lors d’un match de qualification pour la Coupe Davis contre la Corée du Sud cette semaine au Stade IGA, non loin d’où sa carrière de tennis a pris son envol.

Galarneau, aux côtés de son meilleur ami Félix Auger-Aliassime, a regardé depuis les tribunes la dernière fois que le Canada a disputé un évènement de la Coupe Davis à Montréal.

Mené par Milos Raonic, alors numéro 15 mondial, le Canada a battu l’Afrique du Sud 4-1 pour atteindre la ronde des 16 en 2012.

Galarneau se joint à Raonic, Gabriel Diallo de Montréal, Vasek Pospisil de Vernon, en Colombie-Britannique, et Liam Draxl de Newmarket, en Ontario, dans l’équipe canadienne.

Il y aura deux matchs en simple vendredi, suivis le lendemain de deux rencontres en simple et d’un match en double.

« On pouvait vraiment ressentir la passion et la fierté qu’avaient les joueurs de représenter le Canada, a déclaré Galarneau à propos de son expérience en 2012. Je me souviens que ç’a m’a inspiré à faire un jour partie de cette équipe-là. »

Galarneau a également une sœur aînée, Émilie-Anne. Grandir comme le plus jeune d’une famille de quatre enfants a façonné qui il est aujourd’hui, dit Chantal.

Tout ce que faisaient ses frères attirait le jeune Galarneau, que ce soit le cyclisme, le hockey (leur père Éric a atteint le junior majeur), le soccer ou le patinage de vitesse.

À l’âge de huit ans, Galarneau s’est emparé d’une raquette après avoir vu ses frères jouer au tennis au parc Champfleury à Laval.

« Je les regardais jouer et je voulais m’impliquer aussi, a confié Galarneau. Ils ont tout de suite vu mon potentiel, alors ils en ont fait part à mes parents. »

À 11 ans, Galarneau s’est joint au programme national de Tennis Canada à Montréal avant de quitter à 17 ans pour aller à North Carolina State University.

Il a fait partie du Wolfpack jusqu’en 2021 et a obtenu un diplôme en finance.

L’année dernière, il a atteint un sommet en carrière en simple, 162e, a remporté un Challenger à Granby et a participé aux tableaux principaux des Internationaux d’’Australie et des États-Unis.

Il a battu Lorenzo Sonego lors de la victoire du Canada en phase de groupes de la Coupe Davis contre l’Italie, en septembre.

Chaque fois que je peux jouer et représenter le Canada sur la scène mondiale, j’ai assurément plus de motivation. Ça me motive à jouer mon meilleur tennis, à jouer pour mes coéquipiers, mon pays ou ma famille. Alexis Galarneau

Galarneau a pris congé au début de la saison 2024 pour soigner une blessure au haut du corps.

Il ne sait pas encore combien d’action il verra contre l’équipe sud-coréenne, mais il sera prêt si le capitaine Frank Dancevic fait appel à lui.

« Je sens que je peux assumer un rôle plus important année après année », a dit Galarneau, qui entame sa troisième année au sein de l’équipe de la Coupe Davis.

Contrairement à Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, Galarneau n’était pas prêt à devenir professionnel dès sa sortie du programme national, prenant la voie universitaire.

Malgré un parcours plus long, il se fixe toujours des objectifs de carrière élevés.

« Je veux faire partie du top 25, a t-il déclaré. Je ferai tout ce qu’il faut. »