À la veille de la phase de groupes de la Coupe Davis, la question était de savoir quels joueurs le capitaine de la formation canadienne, Frank Dancevic, allait déléguer pour disputer les matchs en simple. Le dossier est maintenant clos.

Gabriel Diallo affrontera Soonwoo Kwon et Vasek Pospisil croisera le fer avec Seongchan Hong, tel que déterminé par le classement respectif des deux joueurs.

Diallo, joueur numéro un du Canada, désigné par le capitaine, affrontera le joueur numéro deux de l’équipe coréenne. Le principe est inversé pour le deuxième duel impliquant Pospisil. Les deux affrontements auront lieu vendredi au Stade IGA.

« Pouvoir ouvrir le bal, pour moi, c’est un honneur, a expliqué Diallo en conférence de presse, jeudi. Surtout de le faire dans ma cour arrière, au stade, là où j’ai grandi, là où je me suis entraîné une bonne partie de ma vie. C’est mon quartier. »

Le natif de Villeray affrontera le 700e joueur au classement mondial.

Pour sa part, Pospisil aura à lutter contre le 224e joueur mondial. Vétéran de la Coupe Davis, le Canadien en sera à un 33e affrontement dans ce tournoi mythique. « Habituellement, je fais bien à la Coupe Davis, je touche du bois, parce que justement, je suis motivé et très concentré. La pression est un moteur. »

PHOTO NIKOLAY DOYCHINOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Vasek Pospisil

Selon Dancevic, chaque joueur aurait pu jouer le simple et le double. L’équipe a suffisamment de profondeur pour avoir le choix, un élément considérablement avantageux, croit le capitaine.

Raonic et Galarneau écartés du simple

La sélection de Diallo et Pospisil élimine donc la possibilité de voir Milos Raonic et Alexis Galarneau en simple.

Galarneau sera cependant du programme de samedi, lorsqu’il fera la paire avec Pospisil dans l’unique match de double de la fin de semaine contre Jisung Nam et Minkyu Song.

PHOTO MICHELE NUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alexis Galarneau

« C’est une motivation additionnelle [de représenter le Canada à la maison]. Quand j’ai grandi, c’était un de mes rêves de faire partie de l’équipe canadienne. Maintenant, c’est d’en profiter au maximum », a lancé Galarneau.

Le fait de ne pas voir le Lavallois jouer en simple n’est pas très surprenant. Il se remet à peine d’une blessure subie en tout début de saison. Il est cependant suffisamment rétabli pour jouer le double.

En revanche, l’absence de Raonic a fait tourner bien des têtes lors de la conférence de presse. Avec son expérience et sa force de frappe, sur la très rapide surface du stade IGA, le joueur de 33 ans aurait pu faire des dommages.

Dancevic n’a cependant pas voulu s’étendre sur le sujet. « Même si j’avais une bonne raison, je ne le dirais pas publiquement. On est une équipe et on joue demain. On a pris une décision d’équipe et même si c’est difficile, on reste sur notre décision. »

Raonic jure pourtant être prêt physiquement à disputer des matchs malgré son retrait au premier tour des Internationaux d’Australie. Même si en réalité, sa semaine de préparation ne s’est pas déroulée à intensité maximale, selon ce que La Presse a appris.

Rappelons que Raonic avait été appelé en renfort par les dirigeants à la suite du retrait de Denis Shapovalov.

Le mystère coréen

En ce qui concerne le classement, le Canada semble nettement avantagé vis-à-vis de ses opposants, mais l’équipe coréenne ne doit pas être prise à la légère pour autant.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’équipe de la Corée du Sud

En 2022, quelques mois avant de remporter pour la première fois le saladier d’argent, le Canada avait trimé contre ces mêmes Coréens. Pospisil avait gagné le premier match de simple, mais Félix Auger-Aliassime avait perdu en deux manches face à Soonwoo Kwon, l’adversaire de Diallo.

Pospisil et Auger-Aliassime avaient fini par remporter le double ultime.

Ces adversaires demeurent toutefois anonymes pour bien des gens.

« C’est une équipe très difficile à battre, estime Dancevic. On a eu de très bons combats. […] Kwon a un niveau très élevé malgré son classement, il peut jouer du très bon tennis. On le sait. Gabriel doit jouer un très bon match pour gagner. Mais les autres joueurs aussi sont très bons. On devra être à 110 % pour gagner ce week-end. »

Selon les joueurs canadiens, la rapidité et les aptitudes des joueurs coréens à l’intérieur sont leurs principaux atouts.

Deux duels seront donc présentés vendredi et trois lors de la journée de samedi, si nécessaire après le match de double, offert en ouverture de programme.