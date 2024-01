(Melbourne) Après un début laborieux de leur match de quarts de finale, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe se sont ressaisies et ont montré pourquoi elles sont les quatrièmes têtes de série du double féminin des Internationaux de tennis d’Australie.

La Presse Canadienne

Face à un recul de 2-0, Dabrowski et Routliffe ont retrouvé leur aplomb pour battre Cristina Bucsa, de la Moldavie, et Alexandra Panova, de la Russie, 7-5 dans la première manche, avant de gagner la deuxième 6-2 et se qualifier pour les demi-finales.

Dabrowski et Routliffe ont terminé le match avec 25 coups gagnants, huit as, une double faute et 16 fautes directes. Bucsa et Panova ont inscrit 21 coups gagnants, 21 fautes directes, deux doubles fautes et un seul as.

Dabrowski, qui est originaire d’Ottawa, et Routliffe, qui réside à Montréal, affronteront en demi-finale l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko.

Kichenok et Ostapenko ont battu les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic 7-6 (2), 6-4 plus tôt lundi.

Dabrowski doit faire équipe avec l’Américain Nathaniel Lammons en quarts de finale du double mixte, plus tard lundi, contre les Australiens Olivia Gadecki et Marc Polmans.