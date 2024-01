Gabriela Dabrowski (à droite) et Erin Routliffe

PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe qualifiées pour les quarts de finale

(Melbourne) Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, et Erin Routliffe, de la Nouvelle-Zélande, ont atteint les quarts de finale en double féminin, aux Internationaux d’Australie.

La Presse Canadienne

Le duo a vaincu les Chinoises Xinyu Jiang et Hanyu Guo 4-6, 6-1, 6-3.

Dabrowski et Routliffe ont obtenu les quatre as de la rencontre.

Quatrièmes têtes de série, elles ont aussi dominé 24-7 pour les coups gagnants.

Dabrowski et Routliffe auront comme prochaines rivales Taylor Townsend et Beatriz Haddad Maia, ou bien Cristina Bucsa et Alexandra Panova.

En double mixte, Dabrowski et l’Américain Nathaniel Lammons vont affronter Jamie Murray et Yana Sizikova dans la nuit de dimanche à lundi, heure de Montréal.