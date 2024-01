Tournoi de Brisbane Rune et Dimitrov dans le dernier carré, en attendant Nadal

(Brisbane) Le jeune talent Holger Rune, 20 ans, et le plus ancien bulgare Grigor Dimitrov, 32 ans, respectivement têtes de série N.1 et N.2, se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Brisbane, vendredi.