La Pologne et l’Australie passent en quarts de finale

(Perth) La N.1 mondiale Iga Swiatek, impériale en simple et en double mixte, a permis à la Pologne de battre l’Espagne et de rallier les quarts de finale de l’United Cup, compétition de tennis par équipes nationales mixtes, stade également atteint par l’Australie, lundi.

Agence France-Presse

À Perth, ce sont donc les Polonais qui ont fini en tête du groupe A aux dépens des Espagnols.

Ces derniers avaient pourtant idéalement débuté cette confrontation décisive avec une victoire 3-6, 6-3, 6-4 d’Alejandro Davidovich aux dépens de Hubert Hurkacz.

Mais Swiatek a fait en sorte de rétablir l’équilibre seule dans l’autre simple, remporté avec autorité 6-2, 6-1 contre Sara Sorribes 6-2, 6-1, avant un double mixte adjugé sans fioriture 6-0, 6-0 en 43 minutes, aux côtés de Hurkacz, face à la paire Sorribes-Davidovich.

« Elle m’a porté durant toute la rencontre, à chaque jeu elle a réussi des coups incroyables », a réagi Hurkacz.

Plus tard, issue du groupe C, l’Australie a été la deuxième nation à composter son billet pour les quarts, au bénéfice de sa victoire contre les États-Unis tenants du titre.

Le double mixte s’est là aussi avéré décisif, Matthew Ebden et Storm Hunter prenant facilement la mesure de Jessica Pegula et Rajeev Ram 6-3, 6-1.

« Cela signifie tellement… », a commenté Hunter. « Jouer devant son public et avec Matty, qui vit à Perth, gagner et aller en quarts de finale à la maison, c’est un rêve qui se réalise. »

Alex de Minaur avait mis les Australiens sur la bonne voie en battant 6-4, 6-2 Taylor Fritz, avant que l’Américaine Jessica Pegula ne parvienne à égaliser avec son succès sur Ajla Tomljanovic 7-6 (8/6), 6-3.

À Sydney, la France a réussi son entame dans la compétition, en s’imposant contre l’Allemagne dans le groupe D, grâce notamment à Caroline Garcia.

Plus forte qu’Angelique Kerber, renversée 1-6, 6-2, 6-2, elle a remis les compteurs à égalité après le revers 6-4, 4-6, 3-6 d’Adrian Mannarino face à Alexander Zverev, avant d’arracher le double mixte, associée à Edouard Roger-Vasselin, au détriment de la paire Zverev/Kerber 7-6 (7/4), 2-6, 12-10.

Enfin, dans le groupe F, la Norvège de Casper Ruud a battu la Croatie. L’ex-N. 2 mondial a écarté Borna Coric 6-4, 6-1 avant que Malene Helgo ne s’incline face à Donna Vekic 7-5, 3-6, 6-3. Mais Ruud, associé en double à Ulrikke Eikeri face à Vekic et Ivan Dodig, a apporté le point de la victoire aux Norvégiens qui se relancent après leur défaite inaugurale contre les Pays-Bas.

La United Cup regroupe dix-huit nations dans six poules réparties entre Sydney et Perth. Le premier de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes s’affronteront en quarts de finale.