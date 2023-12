(Sydney) « Si ça ne tenait qu’à moi, je ne voudrais plus vraiment jouer, pour être honnête » : se disant « épuisé » par les trois opérations subies ces dernières années, Nick Kyrgios, 28 ans, a déclaré qu’il ne se voyait jouer encore au tennis qu’un an ou deux.

Agence France-Presse

Le fantasque Australien s’est fait opérer du genou en janvier, puis a renoncé à revenir à Wimbledon, un tournoi dont il avait été finaliste en 2022 face à Novak Djokovic, après s’être déchiré un ligament du poignet.

Depuis le tournoi de Tokyo en octobre 2022 (défaite en quart face à Taylor Fritz), il n’a disputé qu’une rencontre (une défaite en juin 2023 à Stuttgart face au Chinois Yibing Wu), et a dû se résoudre samedi à déclarer forfait pour les Internationaux d’Australie qui auront lieu en janvier prochain.

« Je suis épuisé, fatigué. J’ai dû subir trois opérations », a déclaré cette semaine le joueur à la balado On Purpose with Jay Shetty. « J’ai toujours voulu avoir une famille, mais je ne veux pas souffrir », poursuit le joueur, 13e joueur mondial, son meilleur classement, en 2016.

« Si ça ne tenait qu’à moi, je ne voudrais plus jouer, pour être honnête. Il faut que je continue, j’ai encore beaucoup à donner, mais moi, je ne veux plus jouer », ajoute le joueur. « Quand je me lève, je ne peux pas faire un pas sans avoir mal ».

« Je ne veux plus jouer qu’un an ou deux, revenir au top et partir quand je le veux », a conclu le joueur. « Je détesterais subir une nouvelle opération ou quelque chose comme ça, mais je pense que je peux encore avoir une ou deux bonnes années ».