(Melbourne) Nick Kyrgios a annoncé samedi son forfait pour les Internationaux d’Australie en janvier, une décision qui lui « brise le cœur », alors qu’il continue à se battre pour retrouver la forme après une longue absence due à une blessure.

Agence France-Presse

Le fantasque Australien s’est fait opérer au genou en janvier, puis a renoncé à revenir à Wimbledon après s’être déchiré un ligament du poignet.

Il avait déclaré le mois dernier que « les étoiles devraient s’aligner » pour qu’il soit prêt pour son Grand Chelem national en janvier 2024, et l’ancien numéro 13 mondial a confirmé samedi avoir échoué dans cette course contre la montre.

« C’est un moment très décevant pour moi, mais je ne pourrai pas participer aux Internationaux d’Australie 2024 », a déclaré Kyrgios sur le site d’abonnement OnlyFans, qu’il a rejoint en tant que créateur de contenu la semaine dernière.

« Évidemment cela me brise le cœur. J’ai eu tellement de souvenirs extraordinaires là-bas, et je veux juste revenir au sommet de mon jeu et faire les choses correctement, et j’ai besoin d’un peu plus de temps », a-t-il souligné.

« Même si je ne participerai pas à la compétition cette année, je serai toujours présent, je commenterai les matchs, je serai là », a ajouté le joueur de 28 ans.

Le mois dernier, Kyrgios a affirmé que gagner un tournoi du Grand Chelem restait sa plus grande motivation, après en avoir été proche à Wimbledon en 2022, lorsqu’il s’est incliné en finale face au Serbe Novak Djokovic.

Les Internationaux d’Australie se dérouleront du 14 au 28 janvier à Melbourne. La Biélorusse Aryna Sabalenka défendra le titre féminin et Djokovic, le titre masculin.

Si Kyrgios manquera à l’appel, l’Espagnol Rafael Nadal, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, qui n’a pas joué depuis les Internationaux d’Australie 2023 en raison d’une blessure, figure sur la liste des participants.

Il en va de même pour la Japonaise Naomi Osaka, quadruple vainqueure en Grand Chelem, qui a donné naissance à sa fille Shai en juillet.

Elle n’a pas joué depuis septembre 2022, en raison de problèmes de santé mentale.