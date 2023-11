« Djokovic a dit qu’il était prêt pour remporter les quatre Grands Chelems et l’or olympique, mais nous, on est là pour l’en empêcher », a déclaré Carlos Alcaraz à Mexico, où il doit disputer un match exhibition mercredi.

(Mexico) L’Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial derrière l’indétrônable Novak Djokovic, a assuré mardi qu’il allait « empêcher » le Serbe de dominer la saison 2024, promettant une année « très intense ».

Agence France-Presse

« Djokovic a dit qu’il était prêt pour remporter les quatre Grands Chelems et l’or olympique, mais nous, on est là pour l’en empêcher », a déclaré le joueur à Mexico, où il doit disputer un match exhibition mercredi.

Vainqueur de six tournois en 2023, dont Wimbledon, où il a justement vaincu Djokovic en finale, en 2023, Alcaraz a connu une deuxième partie de saison plus décevante, ne parvenant pas à remporter un autre tournoi après sa victoire sur le gazon londonien.

« La première partie de ma saison a été spectaculaire, mais après Wimbledon, j’ai connu une période un peu négative », a reconnu Alcaraz. « Mais je crois que c’est normal et qu’il faut que j’apprenne de ces situations ».

Et l’Espagnol a suggéré à ceux qui le critiquent « de préparer leur téléviseur, et de (le) suivre en 2024, parce que ça va être une année pleine d’énergie et de bons moments, on va s’entraîner et lutter pour que l’année soit au même niveau ou même meilleure encore que cette année ».

Souvent promis à la domination du tennis mondial depuis son arrivée sur le circuit mondial, Alcaraz, 20 ans et déjà 12 titres ATP remportés, a assuré ne pas avoir changé.

« Je suis toujours le même garçon, être connu ne va pas changer ma personnalité ou l’homme que je suis, même avec toutes les attentes des gens qui me comparent à Federer ou Rafa (Nadal, ndrl). J’essaie de mettre de côté ces commentaires et de me concentrer sur mon propre cheminement », a-t-il déclaré.

Alcaraz doit affronter mercredi lors d’une rencontre exhibition l’Américain Tommy Paul, 26 ans et N.13 mondial, dans une enceinte de 42 000 places. Avant leur rencontre, l’ex-N. 1 mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki, aujourd’hui 238e, sera opposée à la Grecque Maria Sakkari (N.9).