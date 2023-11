PHOTO ANTONIO CALANNI, ASSOCIATED PRESS

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz s’affronteront en demi-finales

(Turin) Les deux meilleurs joueurs de la planète, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, s’affronteront samedi soir en demi-finales des Masters ATP pour la quatrième fois cette saison, après la qualification pleine d’autorité vendredi de l’Espagnol.

Agence France-Presse

Ils ont perdu chacun un match dans la phase de poules de ce « tournoi des Maîtres » et ont dû trembler pour atteindre les demi-finales à Turin (Italie).

Si Djokovic, N.1 mondial et tenant du titre, a dû attendre la victoire jeudi soir de l’Italien Jannik Sinner face au Danois Holger Rune (6-2, 5-7, 6-4) pour décrocher son billet pour le dernier carré, Alcaraz, son dauphin au classement ATP, avait, lui, son destin en main.

Il n’a pas fait de détails face à Daniil Medvedev.

L’Espagnol (20 ans) a dominé le Russe, déjà qualifié pour les duels de samedi, en deux manches 6-4, 6-4, avec un scénario quasi identique dans les deux manches.

Dans la première manche, il a pris le service de son adversaire sur un jeu blanc à 3-3 et a conservé son avantage pour remporter la manche en 39 minutes.

Il a brisé une nouvelle fois Medvedev, auteur notamment d’une grossière erreur sur une volée et d’une double-faute, dans le 9e jeu de la seconde manche pour mener 5-4 et gagner le match sur son service.

Pour sa première participation aux Masters ATP, Alcaraz s’offre donc une demi-finale aux allures de finale samedi (à partir de 21 h) face à Djokovic, qui codétient à 36 ans le record de victoires dans l’épreuve (6) avec le Suisse Roger Federer et qui est assuré de terminer l’année à la première place mondiale pour la huitième fois de sa carrière.

Djokovic mène 2-1 en 2023

PHOTO ANTONIO CALANNI, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

Ils se sont déjà affrontés à trois reprises cette année avec deux victoires pour le Serbe, en demi-finales à Roland-Garros et en finale du Masters 1000 de Cincinnati, et une pour l’Espagnol qui a privé « Djoko » du Grand chelem calendaire en le battant au terme d’une finale épique à Wimbledon 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

« C’est incroyable d’être en demi-finales dès ma première participation à ce tournoi. J’ai produit du très bon tennis lors de mes deux derniers matchs », a souligné « Carlitos ».

« Novak, c’est Novak. Il est le meilleur joueur du monde, il n’a perdu que six matchs cette saison, ce qui est tout bonnement incroyable », a-t-il poursuivi.

« Il va falloir que je joue mon meilleur tennis », a conclu l’Espagnol qui a remporté six titres en 2023.

Avant ce choc, l’autre demi-finale opposera à partir de 14 h 30 Jannik Sinner, vainqueur du groupe vert avec trois victoires en autant de matchs et premier Italien à atteindre le dernier carré des Masters ATP, à Medvedev.

Programmée dans la soirée de vendredi (21 h), l’ultime rencontre de la phase de poules entre l’Allemand Alexander Zverev qui a battu lundi Alcaraz et le Russe Andrey Rublev ne revêt plus aucun intérêt sportif, si ce n’est qu’elle rapportera 200 points au classement ATP et 390 000 dollars à son vainqueur.