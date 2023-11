PHOTO ANTONIO CALANNI, ASSOCIATED PRESS

(Turin) Jannik Sinner est devenu jeudi le premier Italien à se qualifier pour les demi-finales des Masters ATP, un stade de la compétition que Novak Djokovic a rejoint grâce au N.4 mondial.

Agence France-Presse

Sinner, 24 ans, a réalisé un sans-faute en phase de poules, avec trois victoires, la dernière acquise dans la douleur face au Danois Holger Rune 6-2, 5-7, 6-4.

« Ç’a été un match très compliqué, je ne l’avais jamais battu, j’ai bien commencé, mais cela s’est compliqué ensuite. Contre Holger, tout repart de zéro après chaque set », a analysé Sinner qui a semblé perturbé par des douleurs dorsales à partir du 2e set.

« On va voir maintenant ce qu’il est possible de faire samedi » en demi-finale, a-t-il poursuivi.

Sinner était déjà assuré de participer aux demi-finales avant même son dernier match.

C’est le Polonais Hubert Hurkacz, un de ses meilleurs amis sur le circuit, qui lui avait offert cette qualification historique en prenant un set à Novak Djokovic.

Le N.1 mondial et tenant du titre a fini par s’imposer face à Hurkacz, remplaçant du Grec Stefanos Tsitsipas, blessé au dos, en trois sets 7-6 (7/1), 4-6, 6-1.

Mais la perte de la deuxième manche, suite à un passage à vide à partir du cinquième jeu, permettant à Hurkacz d’enchaîner treize points de suite, a failli coûter très cher à « Djoko ».

Si Sinner s’inclinait contre Rune, Djokovic, qui a perdu son duel mardi contre l’Italien, était éliminé.

Djokovic peut encore viser le record

PHOTO ANTONIO CALANNI, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

« Ce n’est plus entre nos mains, c’est le format de ce tournoi qui veut ça, je le savais avant de jouer ce match », avait expliqué après sa victoire Djokovic.

« C’est un joueur que j’apprécie beaucoup en dehors des terrains, mais moins quand on s’affronte. Il me cause souvent des problèmes avec son service », a-t-il ajouté, à propos de son adversaire du jour.

Durant ce match, le Serbe a fait preuve parfois d’une grande nervosité, échangeant ainsi des propos qui ne semblaient guère amènes avec son camp lors d’un changement de côté.

« Mes enfants arrivent ce soir, je vais passer du temps avec eux. Pas sûr que je regarde le match » de Sinner, avait assuré le Serbe.

Djokovic, assuré de terminer l’année à la première place du classement mondial pour la huitième fois de sa carrière, peut donc toujours viser un septième sacre dans le « tournoi des Maîtres ».

Il codétient le record de victoires (6) dans l’épreuve avec le Suisse Roger Federer.

Il sera opposé samedi en demi-finales au vainqueur du groupe rouge dont l’issue sera scellée vendredi.

Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur de ses deux premiers matchs, est déjà assuré de finir à l’une des deux premières places de ce groupe. Le dernier billet pour le dernier carré se jouera entre l’Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial, et l’Allemand Alexander Zverev qui ont signé une victoire chacun.

Alcaraz affronte Medvedev vendredi à partir de 14 h 30 et Zverev sera opposé lui au Russe Andrey Rublev dans la soirée.