Dabrowski et Leylah Fernandez

Leylah Fernandez signe deux victoires et propulse le Canada en finale

(Séville) La Lavalloise Leylah Fernandez a vaincu l’une des meilleures joueuses au monde en simple avant de combiner ses efforts à ceux de Gabriela Dabrowski en double, et le Canada s’est qualifié pour le duel ultime des Finales de la Coupe Billie-Jean-King de tennis féminin pour la première fois de son histoire samedi à Séville, en Espagne.

La Presse Canadienne

Fernandez et Dabrowski ont permis au Canada d’écrire un nouveau chapitre de son histoire tennistique en arrachant une victoire en deux manches de 7-5, 7-6 (3), en un peu plus d’une heure, contre le tandem tchèque formé de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

En grande finale, dimanche, le Canada affrontera l’Italie, qui a battu la Slovénie, samedi, à la suite des victoires de Martina Trevisan et de Jasmine Paolini en simple.

C’est au service de Fernandez que le Canada a mérité le point décisif lorsque Siniakova a expédié un coup droit hors des limites du court, à la première chance du duo canadien de mettre fin au duel.

Fernandez a connu une semaine parfaite avec ce triomphe en double et ses trois victoires en simple, incluant celle acquise plus tôt en journée samedi et qui était cruciale.

PHOTO MARCELO DEL POZO, REUTERS Leylah Fernandez

La Lavalloise de 21 ans avait permis au Canada de demeurer en vie lors de son duel face à la République tchèque en défaisant Marketa Vondrousova 6-2, 2-6, 6-3.

Fernandez a vaincu Vondrousova, septième joueuse mondiale, malgré huit doubles fautes – elle n’en avait commis que cinq lors de ses deux matchs précédents en simple cette semaine – et en dépit du fait qu’elle a été victime d’un bris de service dès le premier jeu de la manche décisive.

Fernandez, classée 35e à la WTA, a cependant réagi avec panache, récoltant un bris dès le jeu suivant et un autre au quatrième jeu.

Elle a aussi affiché un cran remarquable lors du neuvième jeu du troisième set lorsqu’elle a effacé trois balles de bris pour finalement clore le duel après deux heures deux minutes d’action.

Pour Fernandez, il s’agissait d’une cinquième victoire en carrière face à une joueuse classée dans le top 10.

Lors du tout premier match de la journée, Krejcikova avait permis à son pays de prendre une avance de 1-0 dans cette demi-finale en l’emportant 6-2, 6-1 contre la Canadienne de 18 ans Marina Stakusic.

Deux sets bien différents

Les deux premiers sets entre Fernandez et Vondrousova, deux gauchères, avaient été presque des exacts contraires.

La Lavalloise a gagné les quatre premiers jeux de l’affrontement, dont le tout premier, à son service après avoir fait face à six balles de bris.

Vondrousova a tenté d’amorcer une remontée lorsqu’elle a gagné le service de Fernandez, puis le sien, pour faire 4-2.

Toutefois, Fernandez a fermé la porte à son service lors du septième jeu et ajouté un troisième bris lors du premier set, profitant d’un coup droit trop long de la Tchèque.

Au deuxième set, Vondrousova a ressemblé davantage à la joueuse qui a gagné les Internationaux de Wimbledon en juillet.

Elle a remporté les quatre premiers jeux du set, ne donnant que sept points au passage à Fernandez.

Vondrousova a notamment gagné 85 % des points après avoir placé sa première balle en jeu, à comparer à seulement 39 % lors du premier set et n’a fait face à aucune balle de bris.

Ennuis au service

Après deux performances de haut niveau et pas nécessairement attendues plus tôt cette semaine, Stakusic, de son côté, n’a eu que très peu d’opportunités de trouver son rythme.

Ce fut notamment le cas à son service, qu’elle n’a gagné que deux fois en huit tentatives face à une rivale aguerrie, championne des Internationaux de France en 2021 et détentrice du 10e rang au classement de la WTA.

Stakusic, qui s’est présentée à la compétition au 258e échelon du classement mondial, a connu ses meilleurs moments du match lors du deuxième jeu du deuxième set. Après avoir perdu son service lors du jeu initial – ce qui lui était aussi arrivé lors du premier set – Stakusic a affiché ses talents de bagarreuse.

La Canadienne y a obtenu ses deux seules chances de bris de l’affrontement et a converti la seconde lorsque Krejcikova a expédié un coup droit en croisé hors des limites du court, ce qui portait le score 1-1 en deuxième manche.

PHOTO CRISTINA QUICLER, AGENCE FRANCE-PRESSE Marina Stakusic et Barbora Krejcikova

Krejcikova a réagi en gagnant 12 des 14 points suivants, dont 10 consécutifs, en route vers deux autres bris de service et une avance de 4-1 que Stakusic n’a jamais pu effacer.

Malgré cette défaite, Stakusic a ouvert bien des yeux au cours de la semaine. Ses victoires en simple, d’abord contre l’Espagnole Rebeka Masarova en deux sets, puis face à la Polonaise Magdalena Frech en trois manches, après avoir concédé le premier set, ont aidé le Canada à se rendre jusqu’à l’étape des demi-finales.