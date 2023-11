(Séville) La capitaine du Canada, Heidi el Tabakh, a roulé les dés en décidant d’utiliser la jeunesse plutôt que l’expérience lors du premier match du Canada à la Coupe Billie Jean King, contre l’Espagne.

La Presse Canadienne

Son pari a porté ses fruits mercredi, quand la recrue ontarienne Marina Stakusic a surpris Rebeka Masarova 6-3, 6-1 pour signer la plus importante victoire de sa jeune carrière.

« J’ai simplement tenté d’avoir une très bonne énergie dès le début et de montrer que je méritais d’être ici, a déclaré la joueuse de 18 ans. Je suis très heureuse de ma performance.

La Québécoise Leylah Fernandez a confirmé la victoire du Canada dans cette série au meilleur de trois matchs en défaisant Sara Sorribes Tormo 7-6 (9), 7-6 (7).

Fernandez, 35e au monde, a eu besoin de deux heures et 53 minutes pour gagner ce match en montagnes russes. Elle a effacé un retard de 5-2 au deuxième set et elle a ensuite sauvé deux balles de manche au bris d’égalité avant de triompher à sa première balle de match.

L’affrontement entre le Canada et l’Espagne se terminera plus tard mercredi avec la tenue d’un match en double. Gabriela Dabrowski et la Québécoise Eugenie Bouchard se mesureront à Cristina Busca et Marina Bassols. Bouchard a pris le relais de Fernandez.

PHOTO MARCELO DEL POZO, REUTERS Marina Stakusic célèbre après avoir remporté son match contre l’Espagnole Rebeka Masarova.

Stakusic, qui pointe au 258e rang mondial, a mis à peine plus d’une heure pour venir à bout de Masarova, 65e au monde, sur le ciment de l’Estadio la Cartuja de Séville. Elle a du même coup battu la joueuse la mieux classée depuis le début de sa carrière professionnelle.

Les choses auraient pu déraper en fin de rencontre, lorsque Stakusic a été confrontée à trois balles de bris alors qu’elle menait 4-1 en deuxième manche. Masarova n’a toutefois pu profiter de l’occasion pour ébranler la représentante de l’unifolié. Stakusic est plutôt revenue à la charge dès le jeu suivant en réalisant son quatrième bris pour sceller l’issue de la rencontre.

La joueuse de Mississauga a donc converti quatre de ses sept balles de bris contre Masarova, qui n’a pu la briser en cinq tentatives. De plus, Stakusic a obtenu 75 % de ses points avec sa première balle, contre seulement 56 % pour son adversaire. La représentante de l’unifolié a également su limiter les fautes directes ; elle en a commis neuf, contre 33 pour l’Espagnole.

« Je pense que mon calme a été très important aujourd’hui, a observé Stakusic. Je suis fière d’être restée calme pendant l’affrontement. »

La Vancouvéroise Rebecca Marino sera au repos mercredi. Le Canada doit disputer son deuxième duel de la phase de groupe jeudi contre la Pologne.

Le pays vainqueur du groupe C, auquel appartient le Canada, accédera aux demi-finales. La finale de cette compétition, qui regroupe 12 équipes nationales, doit avoir lieu dimanche.