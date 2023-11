Lors du double décisif, le tandem tchèque formé de Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova a défait le duo composé de Danielle Collins et Taylor Townsend 6-3, 7-5.

(Séville) La République tchèque affrontera le Canada en demi-finale des Finales de la Coupe de tennis Billie-Jean-King à la suite de sa victoire, vendredi, contre les États-Unis lors du dernier match de la phase préliminaire du groupe A.

Associated Press

Lors du double décisif, le tandem tchèque formé de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova a défait le duo composé de Danielle Collins et Taylor Townsend 6-3, 7-5.

Du coup, la République tchèque a battu les États-Unis pour une troisième fois de suite à cette compétition.

Plus tôt en journée, lors du premier match en simple, Collins avait donné aux États-Unis une avance de 1-0 en l’emportant 6-3, 6-2 contre Siniakova.

Collins a réussi trois bris de service et a eu l’aide de Siniakova qui a commis cinq doubles fautes.

Marketa Vondrousova, championne en titre à Wimbledon, a cependant riposté pour la formation tchèque avec une victoire sans équivoque de 6-1, 6-1 contre Sofia Kenin.

Vondrousova a réussi cinq as et converti six balles de bris lors de ce match à sens unique.

Les États-Unis et la République tchèque sont les deux pays ayant connu les plus grands succès dans l’histoire de cette compétition. Les États-Unis ont remporté ce tournoi 18 fois et la République tchèque, en 11 occasions.

Toutefois, la délégation américaine était privée de ses deux meilleures joueuses, soit Coco Gauff et Jessica Pegula, respectivement troisième et cinquième au monde.

Gauff et Pegula avaient participé aux Finales de la WTA, qui ont pris fin juste avant les Finales de la Coupe Billie-Jean-King.

Le duel de demi-finale aura lieu samedi.

Le Canada a mérité sa place en demi-finale après avoir inscrit des triomphes contre l’Espagne et le Portugal plus tôt cette semaine dans le groupe C.

Dans l’autre match de demi-finale, la Slovénie croisera le fer avec l’Italie. Les deux pays ont terminé au premier rang dans les groupes B et D, respectivement.