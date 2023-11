(Cancún) Disputant la demi-finale des Finales de la WTA, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe ont perdu 6-1, 6-7 (1) et 10-6 devant l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et l’Australienne Ellen Perez, dimanche.

La Presse Canadienne

Dabrowski, d’Ottawa, et Routliffe étaient les septièmes têtes de série, parmi huit duos.

Les championnes en titre des Internationaux des États-Unis étaient invaincues en ronde préliminaire.

Melichar-Martinez et Perez, huitièmes têtes de série, se mesureront en finale à la Russe Vera Zvonareva et à l’Allemande Laura Siegemund, sixièmes têtes de série.

Zvonareva et Siegemund ont gagné 3-6, 6-3 et 10-5 contre la Belge Elise Mertens et l’Australienne Storm Hunter, têtes de série numéro deux.