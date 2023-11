Erin Routliffe (à gauche) et Gabriela Dabrowski

Une fiche parfaite pour Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe

(Cancún) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe ont complété la phase de groupe du double féminin aux Finales de la WTA avec une fiche parfaite, après leur victoire de 6-4, 7-5 contre le tandem tchèque formé de Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova vendredi.

La Presse Canadienne

Championnes du double féminin lors de la dernière édition des Internationaux de tennis des États-Unis, Dabrowski et Routliffe ont eu besoin d’une heure 34 minutes pour prendre la mesure des lauréates olympiques en titre, gagnantes de l’édition 2021 des Finales de la WTA.

Dabrowski a converti un crucial bris de service alors que le score était de 5-5 au deuxième set grâce à un revers en parallèle gagnant.

L’athlète d’Ottawa a enchaîné en remportant son service sans concéder un seul point à ses adversaires, pour ainsi assurer la victoire.

Dabrowski et Routliffe, qui a grandi en Ontario et qui avait l’habitude de représenter le Canada avant d’adopter la nationalité de son pays natal, ont complété la phase de groupe avec une fiche de 3-0.

Elles ont d’abord défait le duo américain formé de Coco Gauff et Jessica Pegula, premières têtes de série. Puis, dans une reprise de la finale aux Internationaux des États-Unis, Dabrowski et Routliffe ont battu Laura Siegemund et Vera Zvonareva.

Après avoir terminé en tête du Groupe Mahahual, Dabrowski et Routliffe se mesureront au duo ayant terminé deuxième du Groupe Maya Ka’an samedi, lors des demi-finales.