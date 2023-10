(Bâle) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a défait le Néerlandais Botic van de Zandschulp en deux manches de 6-4 et 6-2, jeudi, et s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Bâle.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, 19e raquette au monde, est le champion en titre de ce tournoi. L’an dernier, il avait battu Carlos Alcaraz en demi-finale et Holger Rune en finale.

Avec 70 % de ses premières balles en jeu, le Québécois a réussi cinq as et a remporté 37 points au service. En retour de services, il a également gagné plus de la moitié des échanges en deuxièmes balles, avec 57 % de réussite.

Auger-Aliassime a brisé son adversaire quatre fois en six occasions et a remporté 56 % des points du match.

Le Montréalais n’a commis que trois fautes directes, contre sept du côté de van de Zandschulp, 65e joueur mondial.

Auger-Aliassime, sixième tête de série du tournoi, affrontera Alexander Shevchenko en quart de finale.

Shevchenko a surpris la troisième tête de série Taylor Fritz avec une victoire de 6-7 (7), 7-6 (6), 7-6 (5).

Autres résultats

Dominic Stricker, 96e joueur, a éliminé le huitième joueur mondial Casper Ruud en l’emportant 6-4, 3-6, 7-6 (1).

Stricker a réussi 13 as dans le match et a remporté 82 % de ses points à l’aide de son premier service.

Dans un autre match des huitièmes de finale, le Danois Holger Rune, favori du tournoi et sixième joueur mondial, a pris la mesure de l’Argentin Sebastian Baez 7-6 (2), 6-1.

En quarts de finale, Rune affrontera Tomas Martin Etcheverry, qui avait éliminé le vétéran Andy Murray, mercredi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.