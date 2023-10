(Bâle, Suisse) Félix Auger-Aliassime a réussi son entrée en scène en simple au tournoi en salle de Bâle, mercredi, après avoir disposé du favori local Leandro Riedi 6-3, 6-2.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, la sixième tête de série du tournoi, a du même coup mis la table pour un duel au deuxième tour contre le Hollandais Botic van de Zandschulp. Les deux tennismen se sont partagé les honneurs de leurs deux affrontements précédents en carrière.

Le Québécois, 19e joueur mondial, a réussi pas moins de six as contre Riedi, 162e raquette mondiale. Il a également été plus efficace que le Suisse au service, et plus opportuniste que lui en situation de bris.

Auger-Aliassime a d’ailleurs converti quatre de ses six occasions contre Riedi, et il ne lui a cédé son service qu’une seule fois en deux opportunités.

Le représentant de l’unifolié, qui sera la tête d’affiche du pays lors des finales de la Coupe Davis plus tard ce mois-ci à Malaga, en Espagne, a aussi claqué 15 coups gagnants, et il n’a commis que six fautes directes – contre 11 pour son adversaire.

Auger-Aliassime est le champion en titre du tournoi en salle de Bâle.

Le tournoi avait cependant bien mal commencé pour lui, la veille. Auger-Aliassime et son partenaire de jeu américain Sebastian Korda se sont inclinés 6-2, 6-4 devant les favoris Ivan Dodig et Austin Krajicek au premier tour du double masculin, mardi.