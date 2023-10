Le numéro 1 mondial Novak Djokovic et la Serbie affronteront la Chine et la République tchèque lors de l’United Cup.

(Sydney) Pour entamer sa saison 2024, en Australie, le numéro 1 mondial Novak Djokovic et la Serbie affronteront la Chine et la République tchèque lors de l’United Cup, selon le tirage au sort qui a eu lieu lundi.

Agence France-Presse

Dans ce tournoi mixte de joueurs représentant leur pays, et qui aura lieu du 29 décembre au 7 janvier à Perth, la numéro 2 Iga Swiatek et la Pologne, tête de série numéro 1, rencontreront l’Espagne et un pays à déterminer.

Si Djoko devrait se servir du tournoi pour préparer la défense de son titre aux Internationaux d’Australie à partir du 15 janvier, l’autre légende du tennis Rafael Nadal, qui souhaite tenter un ultime retour en 2024, n’a pas été annoncée avec l’Espagne.

Les États-Unis, champions en titre, emmenés par Taylor Fritz et Jessica Pegula, joueront également à Perth, contre l’Australie et la Grande-Bretagne.

La Grèce, deuxième tête de série, qui comprendra entre autres Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari, débutera à Sydney contre une équipe canadienne composée notamment de Félix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez.

Âgée de 35 ans, l’Allemande Angelique Kerber, ancienne numéro 1 mondiale, sera également présente à Sydney pour son retour de congé maternité.

Elle représentera son pays aux côtés d’Alexander Zverev contre l’Italie et la France de Caroline Garcia et Adrian Mannarino. Borna Coric et Donna Vekic mèneront la Croatie contre les Pays-Bas et la Norvège de Casper Ruud.

Chaque équipe, composée de trois joueuses et de trois joueurs, participera à la phase de groupes, avec des matchs aller-retour en simple pour les hommes et les femmes et en double mixte.

Les vainqueurs de groupe de chaque ville se qualifient pour les quarts de finale, ainsi que le meilleur deuxième. Les demi-finales et la finale se dérouleront à Sydney et seront dotées d’un prix de 15 millions de dollars et de points aux classements ATP et WTA.

Tirage au sort de l’United Cup

Perth

Groupe A : Pologne, Espagne, une nation à confirmer

Groupe C : États-Unis, Grande-Bretagne, Australie

Groupe E : République tchèque, Chine, Serbie

Sydney