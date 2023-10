(Hong Kong) La Québécoise Leylah Fernandez a remporté le troisième titre de sa carrière, dimanche, battant Kateřina Siniaková 3-6, 6-4 et 6-4 en finale de l’Omnium de Hong Kong, un tournoi de niveau WTA 250.

La Presse Canadienne

La Lavalloise de 21 ans obtenait ainsi son premier titre de la saison, son premier depuis mars 2022.

Finaliste à Flushing Meadows en 2021, Fernandez entamait le tournoi au 60e rang du classement mondial. Cette victoire va la ramener dans le top 50.

En route vers ce gain en finale à Hong Kong, elle a aussi défait la Biélorusse Victoria Azarenka, la Russe Mirra Andreeva, la Tchèque Linda Fruhvirtová et la Russe Anna Blinkova. Fernandez a récolté ses autres trophées à Monterrey, au Mexique, en 2021 et en 2022.

Ç’a été très difficile depuis quelques années. Ma famille, mes parents, mon entraîneur et mon préparateur sont restés à mes côtés. Leylah Fernandez, citée par le site web de la WTA

« Ils m’ont motivée à continuer, et maintenant, ça rapporte. Espérons que ça va continuer comme ça. »

Siniaková, une Tchèque de 27 ans couronnée en juillet à Bad Homburg, en Allemagne, a inscrit deux bris en première manche en exerçant une pression constante sur le service de Fernandez.

La Canadienne a riposté en prenant l’avance 4-0 en deuxième manche. Grâce à son excellente défense, Fernandez a su profiter des nombreuses erreurs de sa rivale.

Siniaková a mieux fait après un temps d’arrêt médical – elle en est sortie avec du ruban sur le haut de la jambe gauche. Mais à 4-3, Fernandez a gardé son service après avoir sauvé six balles de bris.

Dans la dernière manche, la Canadienne est allée puiser au fond de ses ressources, se donnant même trois balles de bris pour aller chercher le 3-0. Mais Siniaková a tenu bon en effaçant ces balles de bris pour rester à un seul bris de sa rivale. Un milieu de manche chaotique a été le théâtre de quatre bris de service consécutifs, avec chaque fois Siniaková qui rattrapait Fernandez, d’abord à 3-3, puis à 4-4.

Sauf que le dernier bris réussi par Fernandez lui a donné la priorité 5-4, avant que la Québécoise confirme son titre en 2 h 49 min.

Dabrowski et Routliffe l’emportent à Zhengzhou

La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe ont par ailleurs acquis le titre en double à l’Omnium de Zhengzhou, en Chine, en battant les Japonaises Shuko Aoyama et Eno Shibahara 6-2 et 6-4.

Championnes en titre à New York, Dabrowski et Routliffe n’ont accordé que 10 points au service, en plus de réussir quatre bris.

Routliffe a grandi en Ontario. Depuis que le duo a commencé à faire équipe, en août, Routliffe et Dabrowski ont atteint trois finales et ont triomphé deux fois.

Dabrowski totalise 15 titres en double, 10 de plus que Routliffe.

Diallo gagne à Bratislava

Dans une journée faste pour le tennis canadien, le Québécois Gabriel Diallo a remporté l’Omnium de Bratislava, en Slovaquie, sur le circuit ATP Challenger.

Diallo a vaincu en finale le Belge Joris De Loore 6-0 et 7-5.

Ce titre de catégorie 125 est certainement le plus prestigieux obtenu à ce jour par Diallo. Il s’ajoute à ceux gagnés au M25 East Lansing et au Challenger Banque Nationale de Granby en 2022, ainsi qu’au tournoi ITF de 25 000 $ dans sa ville natale de Montréal, en mars dernier.