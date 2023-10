(Séoul) Leylah Fernandez s’est qualifiée pour sa première finale en 19 mois en l’emportant 6-2 et 7-5 contre Anna Blinkova à Hong Kong, samedi.

Associated Press

La Lavalloise de 21 ans a scellé la victoire grâce à son quatrième bris, contre la 37e raquette mondiale.

Finaliste à New York en 2021, Fernandez a gagné en 78 minutes.

« Le match a été extrêmement difficile, a dit la Québécoise, 60e à la WTA. Anna est une joueuse formidable, très puissante, et elle s’amenait avec beaucoup de confiance. Au premier set j’ai bien joué, au deuxième elle a réussi plus de coups et elle a été très agressive.

« J’ai juste essayé de rester calme. Je me suis souvenu des paroles de mon entraîneur : “ c’est une bataille alors savoure le moment, tout simplement. Amuse-toi et donne un spectacle à tout le monde ”. »

Fernandez a disputé une finale la dernière fois en mars 2022 à Monterrey, où elle a triomphé.

Son adversaire en ronde ultime sera la Tchèque Katerina Siniakova, 85e au monde. Celle-ci a écarté Martina Trevisan 6-4, 6-2.

Siniakova compte quatre titres en carrière dont le plus récent en juillet, à Hambourg.

Fernandez a battu Siniakova en deux sets à Roland-Garros l’an dernier, à leur seul affrontement.

Pegula s’impose à Séoul

Jessica Pegula s’est qualifiée pour la finale de l’Omnium de la Corée en battant Yanina Wickmayer 6-4, 6-3.

PHOTO JUNG YEON-JE, AGENCE FRANCE-PRESSE Jessica Pegula

Un bris tardif dans le premier set a donné l’avantage à l’Américaine, puis celle-ci a mené 4-1 dans le deuxième.

« Étant à moitié Sud-Coréenne, je pourrai toujours dire que je me suis rendue en finale ici, a dit Pegula. J’espère gagner mais c’est quand même un honneur, alors je suis vraiment heureuse. »

Pegula a été championne à Montréal et à Tokyo cette année.

Quatrième au monde, Pegula affrontera en finale Yuan Yue, tombeuse d’Emina Bektas 6-7 (3), 6-4, 6-2.