(Séoul) La Québécoise Leylah Annie Fernandez s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Omnium de Hong Kong, jeudi, après être venue de l’arrière pour vaincre l’adolescente russe âgée de 16 ans Mirra Andreeva 3-6, 6-1 et 6-3.

Associated Press

Fernandez, la 60e raquette mondiale, a mis un peu moins de deux heures pour venir à bout d’Andreeva, 50e au monde. Elle a décoché quatre as, a commis trois doubles fautes, et a converti six de ses 11 balles de bris contre la Russe – contre quatre en huit opportunités pour son adversaire.

Elle affrontera au prochain tour la Tchèque Linda Fruhvirtova, 88e joueuse mondiale, qui a battu la Russe Alina Korneeva 6-4, 7-5.

La Lavalloise âgée de 21 ans a connu un bon début de tournoi, après avoir profité de l’abandon de la favorite, Victoria Azarenka, alors que le match était à égalité à 2-6, 6-3 et 0-0 en début de semaine.

De son côté, Anastasia Pavlyuchenkova a défait la deuxième tête de série Beatriz Haddad-Maia 7-5, 1-6 et 6-1 pour se retrouver en quarts de finale.

Pavlyuchenkova aura maintenant rendez-vous avec Katerina Siniakova.

La troisième tête de série Elise Mertens a évincé Sofya Lansere 6-3, 7-6 (5), mettant la table pour un duel contre la sixième tête de série Martina Trevisan. Cette dernière a difficilement pris la mesure de Magdalena Frech 6-3, 6-7 (4) et 6-3.

Pour sa part, Sara Sorribes Tormo a disposé de la quatrième tête de série et favorite locale Wang Xinyu 6-4, 4-6 et 6-1. L’Espagnole croisera le fer au prochain tour avec la cinquième tête de série Anna Blinkova.

Un peu plus tôt jeudi, l’Américaine Jessica Pegula a atteint les quarts de finale d’un tournoi de la WTA pour la 12e fois cette saison, après avoir disposé d’Ashlyn Krueger 6-3, 6-1 à l’Omnium de Corée du Sud.

Pegula affrontera maintenant sa compatriote Claire Liu, vendredi.

Back Da-yeon, une joueuse invitée qui pointe au 569e échelon mondial et qui a surpris la deuxième tête de série Jelena Ostapenko en lever de rideau du tournoi, a plié l’échine 6-0, 6-1 devant Kimberly Birrell.

D’autre part, la quatrième tête de série Marie Bouzkova a poursuivi sa route après l’abandon d’Eva Lys. De plus, Emina Bektas a défait Jang Su-jeong 6-3, 6-4, ce qui signifie qu’elle a atteint les quarts de finale d’un tournoi de la WTA pour la deuxième fois de sa carrière.

À Zhengzhou, Ons Jabeur a entamé son tournoi du bon pied en éliminant Lucia Bronzetti 6-3, 7-6 (5).

Jabeur, septième tête de série, affrontera en quarts de finale la gagnante du match entre Bai Zhuoxuan et la huitième tête de série Daria Kasatkina.

Par ailleurs, Laura Siegemund est venue de l’arrière pour vaincre Liudmila Samsonova 3-6, 6-2 et 6-1. Siegemund, 133e au monde, aura rendez-vous avec Jasmine Paolini en quarts de finale.