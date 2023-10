(Séoul) Jessica Pegula a battu Yuan Yue 6-2, 6-3 en finale de l’Omnium de la Corée du Sud, dimanche, pour ainsi remporter le quatrième titre de sa carrière.

Associated Press

La favorite n’a perdu qu’un set durant le tournoi, devenant la première Américaine depuis Venus Williams, en 2007, à être couronnée à Séoul.

« Ma mère est d’origine sud-coréenne, alors c’est vraiment spécial pour moi de gagner ici », a déclaré Pegula.

Disputant sa première finale en carrière, Yuan, 128e, a obtenu une balle de bris dès le premier jeu.

Pegula l’a toutefois repoussée avec un coup droit gagnant.

La quatrième raquette au monde a plus tard gagné huit jeux de suite, obtenant le premier set et prenant les commandes 3-0 dans le second.

Yuan s’est ressaisie pour réduire la marge à 4-3.

La puissance de Pegula en fond de terrain l’a toutefois guidée vers son premier titre depuis celui acquis à Montréal, en août cette année.