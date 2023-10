(Pékin) La favorite Aryna Sabalenka a mis la table pour un duel avec Elena Rybakina en quarts de finale de l’Omnium de Chine, jeudi, après avoir éliminé Jasmine Paolini 6-4, 7-6 (4).

Associated Press

Sabalenka a claqué 13 as avant de s’adjuger la première manche, mais l’Italienne, 36e joueuse mondiale, a effacé un déficit de 3-1 et servi pour la manche à deux reprises, à 5-4 et 6-5.

Sabalenka aura rendez-vous avec Rybakina, la cinquième tête de série, pour la troisième fois cette saison. Elles ont partagé les honneurs des deux premières finales qu’elles se sont livrées – aux Internationaux d’Australie et à Indian Wells –, mais la joueuse de la Biélorussie a gagné le titre du Grand Chelem à Melbourne.

« Ce sont toujours de très grandes batailles contre Elena. Je dois me concentrer sur moi-même, jouer de manière agressive et laisser parler mon jeu, a dit Sabalenka. Je sais que j’obtiendrai des occasions de remporter ce match. Lors de notre dernier duel [une défaite], j’étais nerveuse et j’ai précipité les choses un petit peu trop. La clé, contre Elena, sera de garder mon sang-froid, ma patience, d’être agressive et de ne pas précipiter les choses. »

Coco Gauff évite quatre balles de manche et atteint les quarts

PHOTO FLORENCE LO, REUTERS Coco Gauff a préservé quatre balles de manche avant de vaincre la 16e tête de série Veronika Kudermetova.

Plus tôt jeudi, Coco Gauff a préservé quatre balles de manche avant de vaincre la 16e tête de série Veronika Kudermetova 7-6 (5), 6-2 au troisième tour.

Cette victoire a porté à 15 la série victorieuse de l’Américaine, une séquence au cours de laquelle elle a décroché notamment les titres à Cincinnati et aux Internationaux des États-Unis le mois dernier. Gauff affrontera en quarts de finale la sixième tête de série Maria Sakkari ou encore la favorite locale Wang Xinyu.

Kudermetova menait 5-4, 40-0 à la fin du premier set. La Russe âgée de 26 ans a disposé de quatre balles de manche dans ce jeu, mais elle a été incapable d’en profiter.

Un peu plus tôt jeudi, la neuvième tête de série Caroline Garcia a évincé Anhelina Kalinina 6-3, 6-2, mettant la table pour un duel au prochain tour avec la deuxième joueuse mondiale Iga Swiatek.

Au Masters de Shanghai, Grégoire Barrère a défait Nonu Borges 6-2, 6-2 au premier tour. Le Français croisera maintenant le fer avec le favori du tournoi, Carlos Alcaraz.

Stefano Napolitano, qui a accédé au tableau principal après que le tennisman Marc Polmans eut été disqualifié pour avoir claqué une balle au visage de l’arbitre en chaise, a plié l’échine devant le qualifié Beibit Zhukayev 7-5, 7-5.

Parmi les autres vainqueurs du jour se trouvent Rinky Hijikata, Quentin Halys, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Aleksander Vukic, Arthur Fils, Mikhail Kukushkin et Tseng Chun-hsin.

Les 32 premières têtes de série, dont Alcaraz, Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime, ont obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour. Le Québécois, 15e joueur mondial, aura rendez-vous la nuit prochaine avec le Hongrois Marton Fucsovics.