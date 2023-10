(Pékin) Le Québécois Félix Auger-Aliassime n’aura pas fait long feu au Masters de Shanghai.

Associated Press

Auger-Aliassime, 14e tête de série du tournoi, s’est fait montrer la porte de sortie par Martin Fucsovics en trois manches de 7-6 (3), 4-6, 6-3, vendredi, au deuxième tour.

Auger-Aliassime n’est pas la seule tête de série à avoir éprouvé des difficultés à Shanghai.

Holger Rune (no 3) a notamment reçu une correction de 6-0, 6-2 par Brendon Nakashima, 122e mondial.

L’Américain de 22 ans a converti cinq de ses 14 balles de bris pour signer une victoire contre un joueur du top 10. Nakashima affrontera maintenant Tomas Martin Etcheverry ou le favori local Zhang Zhizhen.

Alex de Minaur (no 11) a perdu 6-3, 7-5 aux mains de Fabian Marozsan et Lorenzo Musetti (no 17) s’est incliné devant le qualifié Hsu Yu Hsiou en deux manches de 6-4, 6-4. Dusan Lajovic menait Tallon Griekspoor (no 23) 6-4, 3-2 lorsque le Néerlandais s’est retiré du match.

Casper Ruud (no 8) est une des rares têtes de série à avoir trouvé un moyen de progresser dans le tournoi. Il a battu Yoshihito Nishioka 7-5, 6-0. Le Norvégien aura maintenant rendez-vous avec Christopher Eubanks (no 29), qui est venu de l’arrière pour l’emporter 4-6, 6-3, 6-2 aux dépens de Yannick Hanfmann.

Francisco Cerundolo (no 20) est passé au tour suivant en enregistrant une victoire de 7-6 (4), 7-6 (5) face à Mackenzie McDonald.

Le favori Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev (no 2) disputeront leur match de deuxième tour samedi.

Omnium de Chine

La Polonaise Iga Swiatek a défait Caroline Garcia en trois manches de 6-7 (8), 7-6 (5), 6-1 pour accéder aux demi-finales de l’Omnium de Chine.

Garcia, neuvième tête de série, a enlevé la première manche, mais Swiatek (no 2) a pris les devants 4-1 avant de voir la Française remonter la pente à 6-5.

Alors que Swiatek servait pour le match, Garcia s’est approchée à deux points de signer une victoire en deux sets. La Polonaise a toutefois obtenu deux immenses points pour forcer la tenue d’un bris d’égalité, qu’elle a éventuellement remporté.

Swaitek a ensuite utilisé sa puissance en troisième manche pour passer en demi-finale d’un tournoi pour une 11e fois cette saison.

« C’était assurément très intense, a déclaré Swiatek. Nous avons joué très rapidement. Parfois, il n’y avait pas de temps pour penser ou pour analyser. Je suis heureuse d’avoir utilisé mon intuition. Lors des deux premières manches, chaque balle comptait. J’ai pu y aller plus librement en troisième manche. »

L’Américaine Coco Gauff (no 3) a accentué sa série de victoires à 16, battant la Grecque Maria Sakkari (no 6) 6-2, 6-4 et mettant la table pour un duel face à Swiatek.

Il s’agira de la septième demi-finale de l’année pour la joueuse de 19 ans, qui n’a pas été vaincue depuis sa défaite en quarts de finale face à Jessica Pegula, à Montréal.

Liudmila Samsonova a continué son impressionnant parcours en triomphant 6-3, 6-2 aux dépens de Jelena Ostapenko (no 13).

Plus tard vendredi, la favorite Aryna Sabalenka se mesurera à Elena Rybakina (no 5) pour une troisième fois cette année. Elles ont divisé les honneurs de deux finales, dont celle aux Internationaux des États-Unis, gagnée par Sabalenka.