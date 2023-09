Gabriela Dabrowski et sa partenaire de double Erin Routliffe lors d’un précédent tournoi

Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe s’inclinent en 8 e de finale du double

(Tokyo) L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe se sont inclinées 4-6, 6-4 et 10-7 devant les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Nimoyima en huitièmes de finale du tournoi de double féminin à l’Omnium de Tokyo, mercredi.

La Presse Canadienne

Dabrowski et Routliffe, les favorites du tournoi, n’ont remporté que 49,3 % des points au service pendant cette rencontre.

Hozumi et Nimoyima ont engrangé un total de 75 points, contre 60 pour Dabrowski et Routliffe.

Il s’agissait de la deuxième défaite d’affilée du duo.

Dabrowski et Routliffe, qui est née à Auckland, mais a grandi en Ontario, ont atteint la finale du tournoi de Guadalajara, au Mexique, samedi, mais elles y ont baissé pavillon 3-6, 6-2 et 10-4 devant les favorites, l’Australienne Storm Hunter et la Belge Elise Mertens.

Dabrowski et Routliffe ont remporté le titre du double féminin aux Internationaux des États-Unis plus tôt ce mois-ci.