Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe

Dabrowski et Routliffe en finale du double féminin

(Guadalajara) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe ont atteint la finale du double féminin à l’Omnium de Guadalajara, vendredi au Mexique, grâce à une victoire de 6-2, 7-6 (4) contre le duo formé par l’Italienne Jasmine Paolini et l’Égyptienne Mayar Sherif.

La Presse Canadienne

Dabrowski et Routliffe, qui est née à Auckland, mais qui a grandi en Ontario, ont ainsi prolongé leur série de victoires à neuf matchs. Elles maintiennent donc le rythme depuis leur victoire du double féminin aux Internationaux des États-Unis.

Dabrowski et Routliffe n’ont été brisées qu’à une reprise et elles ont gagné 66,7 % des points sur leur service contre Paolini et Sherif.

Les deux joueuses pourront maintenant ajouter un titre en double sur le circuit WTA 1000 à leur victoire en Grand Chelem lorsqu’elles croiseront le fer en finale avec les gagnantes du duel entre l’Autrichienne Storm Hunter et la Belge Elise Mertens, premières têtes de série, ainsi que le duo américain composé de Caroline Dolehide et Asia Muhammad.