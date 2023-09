Leylah Fernandez l'emporte en simple et en double

(Guadalajara) La Québécoise Leylah Fernandez a accédé au tour suivant en éliminant la Belge Elise Mertens, 13e tête de série, à l’Omnium de Guadalajara.

La Presse Canadienne

Fernandez a défait Mertens en deux manches de 6-3, 6-4, mardi, lors de ce tournoi de calibre WTA 1000. Elle aura maintenant rendez-vous avec la gagnante du duel opposant l’Américaine Madison Keys à sa compatriote Emma Navarro.

Les deux joueuses ont réussi trois as pendant cet affrontement d’une heure et 34 minutes. Mertens a commis huit doubles fautes contre cinq pour Fernandez.

Fernandez a sauvé quatre des 11 balles de bris auxquelles elle a fait face. Son adversaire en a sauvé deux en six occasions.

Après une pause de deux heures, Fernandez est revenue sur le terrain pour jouer en double féminin. Elle et sa partenaire Taylor Townsend ont battu l’Américaine Peyton Stearns et la Tunisienne Ons Jabeur en deux manches de 6-4, 6-4.

Également en double, mardi, la Québécoise Eugenie Bouchard et sa partenaire mexicaine Maria Fernanda Navarro Olivia ont perdu 4-6, 6-7 (6) contre la Slovaque Tereza Mihalikova et la Chinoise Xu Yifan.

Plus tard en soirée, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière, la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, sont venues à bout de la Néerlandaise Arantxa Rus et de l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok 6-3, 4-6, 11-9.