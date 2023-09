(Zhuhai) De retour en Chine pour la première fois en quatre ans, Andy Murray a gagné son match de premier tour au Championnat de Zhuhai jeudi, après avoir pris la mesure du favori local Mo Ye Cong 7-5, 6-3.

Associated Press

Murray, qui tente d’obtenir un cinquième titre en Chine et un premier depuis celui acquis à l’Omnium de Pékin en 2016, a remporté la première manche après avoir réussi le bris lors du 12e jeu. Le Britannique, septième tête de série du tournoi, a ensuite dominé son adversaire âgé de 23 ans en deuxième manche, scellant l’issue de la rencontre après une heure et 42 minutes de jeu.

Le vétéran âgé de 36 ans affrontera au prochain tour la 63e raquette mondiale Aslan Karatsev, qui a évincé Matteo Arnaldi 6-7 (5), 7-6 (5) et 6-2.

La cinquième tête de série Tomas Martin Etcheverry a battu l’Australien Luke Saville 6-4, 6-4.

Parmi les autres vainqueurs se trouvent Kimmer Coppejans, Cristian Garin, Marc Polmans et Alex Bolt.

Le favori Karen Khachanov aura rendez-vous avec Bolt au deuxième tour, tandis que la deuxième tête de série Cameron Norrie affrontera Polmans vendredi.

À Chengdu, l’Américain Marcos Giron a disposé de la cinquième tête de série Alexander Bublik 7-6 (6), 6-3, tandis que l’Australien Jordan Thompson a évincé la sixième tête de série Max Purcell 6-2, 7-6 (8).

Giron, classé 64e au monde, aura rendez-vous au prochain tour avec le Français Arthur Rinderknech, qui a pris la mesure de Tu Li 7-6 (5), 7-6 (6). De son côté, Thompson affrontera Dusan Lajovic. Le Serbe a mis trois manches pour venir à bout du Belge Zizou Bergs 6-4, 1-6 et 6-3.

Juan Pablo Varillas a facilement éliminé le Chinois Cui Jie 6-1, 6-3, alors que la septième tête de série Miomir Kecmanovic a pris la mesure de Benjamin Lock 6-2, 6-3.

Le favori du tournoi, Alexander Zverev, de même que Lorenzo Musetti, Grigor Dimitrov et Daniel Evans joueront tous leurs matchs de deuxième tour vendredi, après avoir reçu un laissez-passer au premier tour.

À Canton, la Kazakhe Yulia Putintseva a surpris la troisième tête de série Tatjana Maria 6-4, 6-7 (6) et 6-0 après un match-marathon de près de trois heures. Elle a ainsi atteint les demi-finales d’un tournoi WTA 250 pour la première fois depuis Istanbul en avril 2022.

Putintseva croisera le fer avec la favorite du tournoi, Magda Linette, après qu’elle eut évincé la cinquième tête de série Rebeka Masarova 7-5, 7-6 (6).

Greet Minnen a renversé la quatrième tête de série Lucia Bronzetti 6-7 (8), 6-4 et 6-1. La Belge, septième tête de série, affrontera en demi-finales la gagnante du duel entre Wang Xiyu et Viktoria Hruncakova, qui auront rendez-vous plus tard jeudi.